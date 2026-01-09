Свят

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп

Идеите включват по-добро наблюдение на Арктика, увеличаване на разходите за отбрана, прехвърляне на военна техника и учения

9 януари 2026, 11:43
Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите
Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност

Австралия в огнен капан: Пожарите са неконтролируеми, хора са в неизвестност
Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT
Ски скачачите и техният

Ски скачачите и техният "неочакван коз" срещу амбициите на Тръмп за Гренландия
Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин

Ким Чен-ун обеща безусловна подкрепа на Путин
Продължава блокадата на гръцките фермери по границата

Продължава блокадата на гръцките фермери по границата
Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота

Ванс защити служителя, застрелял жена в Минесота
Русия удари Украйна с

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Д ържавите членки на НАТО поискаха алиансът да засили присъствието си в Арктика, след като САЩ увеличиха заплахите си за завземане на Гренландия, съобщиха пред  Politico трима дипломати от НАТО.

На закрито заседание в Брюксел в четвъртък посланиците на Алианса се съгласиха, че организацията трябва да укрепи арктическия си фланг, според дипломатите, които говориха анонимно заради чувствителността на обсъжданите теми. Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че датската територия е изложена на влияние от Русия и Китай.

Сред обсъжданите идеи бяха:

  1. използване на разузнавателни способности за по-добро наблюдение на територията,
  2. увеличаване на военните разходи за Арктика,
  3. преместване на повече военна техника в региона и
  4. провеждане на повече военни учения в района.

Тези предложения подчертават нарастващото европейско безпокойство относно намеренията на САЩ спрямо Гренландия. Тази седмица Белият дом засили претенциите си за острова и многократно отказа да изключи военна операция.

Европа се стреми да успокои последните заплахи на Тръмп и да избегне военна намеса, която, според Дания, би означавала края на Алианса. Постигането на компромис с американския президент се разглежда като първоначалният и предпочитан вариант.

Искането на предложенията само дни след последната ескалация от страна на Белия дом показва колко сериозно Европа възприема ултиматума и какъв екзистенциален риск би представлявала намеса в Гренландия за алианса и трансатлантическите връзки. Очаква се службите на НАТО да изготвят конкретни варианти за посланиците, казаха дипломатите.

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Освен богатството на природни ресурси и находищата на петрол, Тръмп посочи предполагаемо присъствие на руски и китайски кораби близо до Гренландия като основание за последната кампания на САЩ за контрол върху територията.

Експертите обаче оспорват тези твърдения, като Москва и Пекин основно насочват отбранителните си усилия, включително съвместни патрули и военни инвестиции, към източната Арктика.

Заседанието на 32 посланици в четвъртък се отклони от директен сблъсък, като един от дипломатите определи настроението в залата като "продуктивно" и "конструктивно".

Европейските лидери със съвместно изявление за Гренландия

Посланикът на Дания, който говори първи, заяви, че спорът е двустранен въпрос и се фокусира върху последните успехи на арктическата стратегия на НАТО и нуждата от допълнителни усилия в региона, казаха дипломатите - изказване, което получи широка подкрепа.

Въпросът за Гренландия беше повдигнат и на закрито заседание на посланиците на ЕС по отбраната и външната политика в четвъртък, въпреки че не беше в официалната програма, съобщиха двама дипломати от ЕС. Столиците на блока изразиха солидарност с Дания, добавиха те.

Очаква се Дания да предостави официален брифинг и актуализация на заседание на посланиците на ЕС в петък, същите дипломати казаха.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник:  Politico    
НАТО Арктика Сигурност в Арктика Спор за Гренландия Военна намеса Заплахи на САЩ Русия и Китай в Арктика Разходи за отбрана Военни учения Трансатлантически връзки Дания
Последвайте ни

По темата

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Студ, сняг и поледици: Каква е пътната обстановка в София

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Бруклин Бекъм блокира родителите си: Контакт само чрез адвокати

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Земетресение в южния турски окръг Кахраманмараш

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Жена яде 2 кг сурово месо дневно: Какво се е случило с тялото ѝ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

Dacia готви достъпно комби на цена около 17 000 евро

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Магнитни бури от 9 до 12 януари: Как ще ни повлияят

Любопитно Преди 15 минути

Такива смущения могат да засегнат не само технологиите и комуникациите, но и благосъстоянието на хоратa

,

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Любопитно Преди 49 минути

Отличията са смятани за едни от най-авторитетните в световната филмова и телевизионна индустрия

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

„Малките неща“, голямото вдъхновение – честит рожден ден, Милена!

Любопитно Преди 1 час

Следващите 50 години планирам да са по-дълбоки, написа тя в социалните мрежи

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Един загинал и 38 в неизвестност след срутване на огромно сметище във Филипините

Свят Преди 1 час

Смята се, че много от жертвите са работници на депото

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Как да оцелееш на улицата: Пингвинската походка срещу черния лед

Любопитно Преди 1 час

Пухкавите животни са еволюирали, за да се справят с ледените условия - и е време човечеството да вземе пример от тях

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Макрон: САЩ се отдалечават от съюзниците си

Свят Преди 2 часа

"Навлизаме в свят на велики сили, в който има реално изкушение светът да бъде разпределен", заяви френският президент

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

Коварен риск "дебне" по пътищата: Какво да правим при "черен лед" (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Става въпрос за много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя, която прилича на мокър асфалт

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Технологии Преди 2 часа

Голямата четворка на водещите производители на процесори почти изцяло говорят само за това колко добре се справят техните чипове с изкуствения интелект и как ще дефинират новото десетилетие. До степен, че сякаш индустрията забрави всичко останало

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

Свят Преди 2 часа

Момичета са на възраст между 11 и 13 години

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

С краден автомобил: Млад мъж катастрофира в оградата на детска градина в Царево

България Преди 2 часа

Случаят се разиграва в ранните часове в четвъртък

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Извънредна ситуация на МКС заради сериозно медицинско състояние

Свят Преди 2 часа

Това е първата предсрочна евакуация в историята на МКС, която е обитавана непрекъснато от 2000 г. насам

.

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Свят Преди 2 часа

"Нямам нужда от международното право", добави той

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

Близо 500 снегорина обработват републиканските пътища

България Преди 2 часа

Слаб сняг вали в 6 области, както и по планинските проходи

.

Администрацията на Тръмп създава звено срещу измамите

Свят Преди 2 часа

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп заяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния

<p>Взривно устройство удари депутат в Хондурас насред политически сблъсък</p>

Самоделна бомба рани депутат в парламента на Хондурас

Свят Преди 3 часа

Записите от камерите за сигурност показаха, че взривното устройство е било хвърлено отвън, от улицата

Всичко от днес

От мрежата

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Пухкава "летяща чиния" над София

sinoptik.bg
1

Рекордно слаб дърводобив през 2025 година

sinoptik.bg

Принцесата на Уелс на 44: Празник на силата, грацията и новото начало

Edna.bg

Юлиан Костов e номиниран за SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на „Белият лотос“

Edna.bg

"Бончук" светва до 2 години, обяви заместник-кметът на Дупница

Gong.bg

Ейса избра София Вергара, докато Григор губеше

Gong.bg

Поледиците в София пратиха 140 души в „Пирогов”

Nova.bg

КЗК ще следи на необоснован ръст на цените на лекарствата

Nova.bg