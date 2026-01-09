НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика след ескалацията на Тръмп

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

Д ържавите членки на НАТО поискаха алиансът да засили присъствието си в Арктика, след като САЩ увеличиха заплахите си за завземане на Гренландия, съобщиха пред Politico трима дипломати от НАТО.

На закрито заседание в Брюксел в четвъртък посланиците на Алианса се съгласиха, че организацията трябва да укрепи арктическия си фланг, според дипломатите, които говориха анонимно заради чувствителността на обсъжданите теми. Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че датската територия е изложена на влияние от Русия и Китай.

NATO countries asked the alliance to beef up its presence in the Arctic after the US ramped up threats to seize Greenland, three NATO diplomats told POLITICO.https://t.co/APfybUDevF — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 8, 2026

Сред обсъжданите идеи бяха:

използване на разузнавателни способности за по-добро наблюдение на територията, увеличаване на военните разходи за Арктика, преместване на повече военна техника в региона и провеждане на повече военни учения в района.

Тези предложения подчертават нарастващото европейско безпокойство относно намеренията на САЩ спрямо Гренландия. Тази седмица Белият дом засили претенциите си за острова и многократно отказа да изключи военна операция.

Европа се стреми да успокои последните заплахи на Тръмп и да избегне военна намеса, която, според Дания, би означавала края на Алианса. Постигането на компромис с американския президент се разглежда като първоначалният и предпочитан вариант.

Искането на предложенията само дни след последната ескалация от страна на Белия дом показва колко сериозно Европа възприема ултиматума и какъв екзистенциален риск би представлявала намеса в Гренландия за алианса и трансатлантическите връзки. Очаква се службите на НАТО да изготвят конкретни варианти за посланиците, казаха дипломатите.

Европейски лидери с изявление за Гренландия

Освен богатството на природни ресурси и находищата на петрол, Тръмп посочи предполагаемо присъствие на руски и китайски кораби близо до Гренландия като основание за последната кампания на САЩ за контрол върху територията.

Експертите обаче оспорват тези твърдения, като Москва и Пекин основно насочват отбранителните си усилия, включително съвместни патрули и военни инвестиции, към източната Арктика.

Заседанието на 32 посланици в четвъртък се отклони от директен сблъсък, като един от дипломатите определи настроението в залата като "продуктивно" и "конструктивно".

Посланикът на Дания, който говори първи, заяви, че спорът е двустранен въпрос и се фокусира върху последните успехи на арктическата стратегия на НАТО и нуждата от допълнителни усилия в региона, казаха дипломатите - изказване, което получи широка подкрепа.

Въпросът за Гренландия беше повдигнат и на закрито заседание на посланиците на ЕС по отбраната и външната политика в четвъртък, въпреки че не беше в официалната програма, съобщиха двама дипломати от ЕС. Столиците на блока изразиха солидарност с Дания, добавиха те.

Очаква се Дания да предостави официален брифинг и актуализация на заседание на посланиците на ЕС в петък, същите дипломати казаха.