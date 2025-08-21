Свят

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Европейските съюзници създадоха "коалиция на желаещите", която да предостави сили за гарантиране сигурността на Украйна

21 август 2025, 07:40
А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че на европейските страни ще трябва да се падне "лъвският пай" от бремето на гаранциите за сигурността на Украйна, предаде "Ройтерс".

"Не мисля, че трябва да носим бремето там. Смятам, че трябва, ако е необходимо, да помогнем за спиране на войната и убийствата. Но според мен би трябвало, а такива със сигурност са очакванията и на президента, Европа да играе водещата роля там", каза Ванс пред Fox News.

"В каквато и форма да се развие ситуацията, "лъвският пай" от това бреме ще трябва да се падне на европейците. Това е техният континент, тяхната сигурност и президентът беше много ясен – те ще трябва да поемат своята роля."

Ванс каза, че Русия иска някои украински територии, "повечето от които тя вече е окупирала, но някои не е".

Москва превзе около една пета от Украйна, а според президента на САЩ Доналд Тръмп "размяната на територии" и териториалните промени ще бъдат от решаващо значение за каквото и да било уреждане на конфликта.

Киев не иска да отстъпва свои земи, становище, което по думите на президента Володимир Зеленски е записано в конституцията на Украйна. Но Киев засега не разполага с необходимия военен и дипломатически ресурс да принуди Русия да се оттегли в краткосрочен план.

Изказването на Ванс е важно с оглед на усилията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна.

Една от първостепенните задачи, които си поставя Киев, е да добие гаранции, че руската агресия няма да се повтори. Тръмп каза, че няма да разполага американски войски на терен, но допусна, че може да окаже подкрепа по въздух.

Европейските съюзници създадоха "коалиция на желаещите", която да предостави сили за гарантиране сигурността на Украйна.

Тръмп не е особено доволен от факта, че САЩ предоставят на Киев военна помощ за милиарди долари и в тази връзка Белият дом каза, че Вашингтон няма да продължава да "подписва празни чекове", за да финансира отбраната на Киев.

Американският държавен глава иска да прехвърли повече отговорности за тези разходи на европейските съюзници.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
ди ванс сащ тръмп европа русия украйна путин зеленски
