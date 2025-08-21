Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

П оредна измама в мрежата на гърба на лекар с авторитет. В интернет пространството се тиражират фалшиви интервюта на известния специалист по репродуктивна медицина д-р Георги Стаменов.
Името и лицето му са използвани неправомерно и противозаконно. Интервютата са фалшиви и съдържат невярна информация.
Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи.
В ефира на NOVA д-р Стаменов категорично отрече да има нещо общо с препарата и рекламата му.
„Непрекъснато се появяват нови реклами с лицето и името ми. Подавали сме сигнали, но IP адресите бързо биват сменяни”, споделя лекарят.
По думите му измамата е международна.