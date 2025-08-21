България

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

21 август 2025, 09:21
Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив
Източник: БТА

К амион пламна на изхода на Пазарджик в посока Пловдив. За щастие инцидентът се е разминал без пострадали.

Пламъците са били потушени бързо от пожарникари.

Към момента не е ясна причината за инцидента.

 

Източник: БГНЕС    
камион пловдив пазарджик пожар
