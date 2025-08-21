Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

К амион пламна на изхода на Пазарджик в посока Пловдив. За щастие инцидентът се е разминал без пострадали.
Пламъците са били потушени бързо от пожарникари.
Към момента не е ясна причината за инцидента.
К амион пламна на изхода на Пазарджик в посока Пловдив. За щастие инцидентът се е разминал без пострадали.
Пламъците са били потушени бързо от пожарникари.
Към момента не е ясна причината за инцидента.
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.