"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

О т парламентарната група на „Прогресивна България“ коментираха решението на Националната служба за охрана (НСО) да свали охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. В декларация от парламентарната трибуна заместник-председателят на групата Владимир Николов заяви, че решението показва, че държавните институции могат да работят по законов ред и в синхрон с обществените очаквания.

„Днес на 13 май имаме взето решение относно охраната на господата Пеевски и Борисов“, каза Николов. По думите му решението е било взето от специализираната комисия към НСО, която по закон оценява риска за охраняваните лица и преценява дали има необходимост от държавна охрана.

„В този случай от решенията на комисията е очевидно, че няма необходимост от такава охрана“, заяви депутатът.

От „Прогресивна България“ подчертаха, че случаят е доказателство, че институциите могат да функционират без извънредни законодателни промени.

„Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия“, каза Владимир Николов.

Той коментира още, че през последната седмица е имало „злоупотреба с целите и действията“ на партията, а днешното решение показва, че „българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите“.

Според Николов държавата може да защитава интересите на обществото, когато институциите се ръководят от закона, а не от лична зависимост от охрана и силови механизми.

„Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, а не на диалог и защита на обществения интерес, тогава връзката с избирателя е скъсана“, заяви той.

От парламентарната група на „Прогресивна България“ декларираха, че ще работят за „европейска законност и правов ред“.

„Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи. Оттук нататък проблемите ще се решават по правилата според законите и Конституцията на Република България“, каза Николов.

В края на изказването си той заяви, че новото управление има амбицията да „върне реда и законността“ и се обърна към политическите си опоненти с думите:

„Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим онова, което вие не успяхте. Можете да разчитате, че няма да се откажем. Ние наистина работим в интерес на хората.“