"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

"Държавата може да работи в синхрон с желанията на гражданите", заяви в декларация заместник-председателят на ПБ Владимир Николов

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе
Случаят "Петрохан": ДПС поиска създаването на парламентарна комисия, депутатите отхвърлиха предложението
Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци
Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов
Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв
Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон
Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

О т парламентарната група на „Прогресивна България“ коментираха решението на Националната служба за охрана (НСО) да свали охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. В декларация от парламентарната трибуна заместник-председателят на групата Владимир Николов заяви, че решението показва, че държавните институции могат да работят по законов ред и в синхрон с обществените очаквания.

„Днес на 13 май имаме взето решение относно охраната на господата Пеевски и Борисов“, каза Николов. По думите му решението е било взето от специализираната комисия към НСО, която по закон оценява риска за охраняваните лица и преценява дали има необходимост от държавна охрана.

„В този случай от решенията на комисията е очевидно, че няма необходимост от такава охрана“, заяви депутатът.

От „Прогресивна България“ подчертаха, че случаят е доказателство, че институциите могат да функционират без извънредни законодателни промени.

„Когато институциите си вършат работата, няма нужда от специализирано законодателство. Няма нужда от медийни балони, няма нужда от истерия“, каза Владимир Николов.

Той коментира още, че през последната седмица е имало „злоупотреба с целите и действията“ на партията, а днешното решение показва, че „българската държава може да работи в синхрон с желанията на гражданите“.

Според Николов държавата може да защитава интересите на обществото, когато институциите се ръководят от закона, а не от лична зависимост от охрана и силови механизми.

„Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, а не на диалог и защита на обществения интерес, тогава връзката с избирателя е скъсана“, заяви той.

От парламентарната група на „Прогресивна България“ декларираха, че ще работят за „европейска законност и правов ред“.

„Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи. Оттук нататък проблемите ще се решават по правилата според законите и Конституцията на Република България“, каза Николов.

В края на изказването си той заяви, че новото управление има амбицията да „върне реда и законността“ и се обърна към политическите си опоненти с думите:

„Ние ще поправим това, което вие развалихте, и ще свършим онова, което вие не успяхте. Можете да разчитате, че няма да се откажем. Ние наистина работим в интерес на хората.“

Източник: Теодора Цанева, БТА    
Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

Скандал с молдовския хит „Viva, Moldova" на "Евровизия", Лео Бианки обвини в плагиатство

Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Ивайло Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен

Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

Благотворителен футболен турнир в подкрепа на децата на ParaKids

Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

„Отбор мечта" за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Отмениха проекта за небостъргач "Тръмп Тауър" за 1 млрд. долара в Австралия заради "токсичния" имидж на марката

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

"Провалена ли съм като жена?": Психотерапевтът Даниела Владинова за болката, страха и надеждата по пътя към инвитрото

„Смелостта не бива да е сезонно явление" – Андрей Гюров за свалената охрана на Борисов и Пеевски

