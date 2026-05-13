Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

П ремиерът на Унгария Петер Мадяр публикува снимки и видеоклипове от кабинетите на бившите министри Антал Роган и Шандор Пинтер, с които предизвика нов политически скандал около разходите на предишното управление. Мадяр показа луксозните интериори на правителствени сгради в района на Будайската крепост и ги определи като символ на "разкош в ограбена страна", изградена по време на икономическа криза и рекордна инфлация.

Кадрите, публикувани във Facebook, разкриват пищно обзаведени пространства в сградите на кабинета на премиера и Министерството на вътрешните работи - мраморни подове, дизайнерско осветление, панорамни тераси, произведения на изкуството, луксозни зали за срещи и дори специална стая за пури. Според Мадяр комплексите са построени със "стотици милиарди форинти публични средства".

Особено внимание предизвика видеото от министерството на Антал Роган, разположено в наскоро реконструираната сграда на бившата централа на Червения кръст на площад "Диш". Премиерът показа помещение за пури с автоматично осветление, мраморна маса и дизайнерски интериор, както и ресторант и наблюдателна площадка с гледка към Будапеща.

"Ако някой види тези сгради, може да реши, че живее в Швейцария или Сингапур", заявява Мадяр във видеото, докато разглежда кабинетите на бившите министри и техните сътрудници.

Той не спести и политическите си нападки към предишното управление, като обвини кабинета на Виктор Орбан, че е инвестирал огромни суми в представителен лукс в момент, когато болници и обществени услуги страдат от недостиг на средства и оборудване.

По време на обиколката Мадяр показва още позлатени парапети, звукоизолирани стъклени зали и огромни тераси с панорамни гледки. Според него обществеността досега не е имала достъп до реалния облик на сградите, а в комплекса е било забранено да се правят снимки и видеозаписи.

Новият премиер твърди, че в един от кабинетите е открил и чувал с изхвърлени документи, както и нов шредер за унищожаване на документи в сградата на премиерството "Кармелита".

В обиколката участва и Давид Витези, сочен за бъдещ министър на транспорта, който разкритикува мащабните реконструкции в района на замъка 'Буда'. По думите му инвестициите там вече доближават хиляди милиарди форинти, а голяма част от сградите представляват "фалшиви паметници", изградени със съвременни материали зад исторически фасади.

След публикациите Министерството на вътрешните работи, ръководено от Шандор Пинтер, реагира с официално изявление. От ведомството отхвърлиха твърденията, че сградата е била недостъпна за обществото, и подчертаха, че от февруари 2025 г. там се организират официални обиколки с екскурзовод под наслов "Под закрилата на медните рицари - разходка в историческите пространства на бившето Кралско унгарско министерство на финансите".

Според министерството целта на програмата е посетителите да се запознаят с архитектурното наследство и историята на една от най-впечатляващите сгради в района на Будайската крепост. От институцията уточниха, че записаните посетители ще продължат да бъдат допускани до организираните турове.

Въпреки това публикуваните кадри вече предизвикаха остра обществена реакция в Унгария, а критиците на предишното управление сравниха показания лукс със "света на унгарския Чаушеску", определение, използвано и от самия Петер Мадяр.