България

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

"Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила", отбеляза вътрешният министър

13 май 2026, 12:54
Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци
Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов
Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон
Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски
Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“
Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката
Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

С немането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет в отговор на журналистически въпрос за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

"Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила", заяви Демерджиев. 

"Има обмен на информация между тях (институциите, бел. авт.), считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов", поясни министърът.

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски информира, че му е свалена охраната от НСО.

"Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена", съобщи в кулоарите на парламента пред журналисти зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

В първия ден на новото Народно събрание "Продължаваме промяната" предложиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Сходен законопроект депозираха в деловодството на НС и „Демократична България". Те също предложиха да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС - Делян Пеевски. 

След като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

По закон Националната служба за охрана предоставя охрана на определени държавни длъжностни лица, както и на лица, за които е налице конкретна оценка за застрашеност, изготвена по съответния ред. Решенията за предоставяне, промяна или прекратяване на охрана се вземат въз основа на оценка на риска и по предложение на специализирана комисия.

Комисията по чл. 23 от Закона за НСО разглежда наличието на основания за охрана и периодично извършва преглед на обстоятелствата, при които тя е предоставена. При промяна на оценката за сигурност охранителният режим може да бъде изменен или прекратен.

Националната служба за охрана е специализирана държавна структура, която осигурява непосредствена физическа защита на определени лица и обекти от национално значение. Решенията за охрана се основават на законови критерии, свързани със сигурността и защитата от потенциални заплахи.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
НСО Охрана Делян Пеевски Бойко Борисов Сваляне на охрана Иван Демерджиев Закон за НСО Междуведомствена комисия Оценка за застрашеност Народно събрание
Последвайте ни
Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

България Преди 19 минути

Полицията издирва извършителя

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 24 минути

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Андрей Гюров

„Смелостта не бива да е сезонно явление“ – Андрей Гюров за свалената охрана на Борисов и Пеевски

България Преди 49 минути

Служебният министър-председател Андрей Гюров коментира новината на деня – свалянето на охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

България Преди 55 минути

Символично площад "Журналист" беше преименуван на "Цензуриран"

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Любопитно Преди 1 час

Една кулинарна тенденция набира скорост в социалните мрежи – замразяването на сурови яйца преди готвене. Но експертите предупреждават, че това може да бъде опасно за вашето здраве

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

Любопитно Преди 1 час

"Никога пак" е вдъхновена от реална история на нейна близка приятелка, песента пресъздава вътрешната битка между любовта и осъзнаването, че понякога най-смелото решение е да си тръгнеш

<p>Смъртоносната сянка на кратома: Веществото, свързано със смъртта на НБА звезда</p>

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Свят Преди 1 час

Учени и здравни агенции предупреждават за рискове, зависимост и липса на доказана ефективност

Снимката е илюстративна

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Любопитно Преди 1 час

Международна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Те са били открити в пътнически автобус

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Любопитно Преди 1 час

Нова биография на Кристофър Андерсен разкрива, че кралица Камила е била един от най-големите критици на Кейт Мидълтън в началото на връзката ѝ с принц Уилям, смятайки я за неподходяща заради липсата на аристократичен произход и „обикновения“ ѝ статус

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

България Преди 1 час

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

България Преди 2 часа

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната", попита Денков

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Свят Преди 2 часа

От Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 2 часа

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Свят Преди 2 часа

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Свят Преди 2 часа

Полицията издирва извършителя на кражбата на реликвата

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Камен Воденичаров на 60: Артистът, който превърна хумора в запазена марка

Edna.bg

63-годишната Деми Мур взриви Кан: Блясък, стил и тревожни коментари

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Добруджа, съставите

Gong.bg

Манчестър Юнайтед започва преговори с Карик

Gong.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg