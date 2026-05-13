Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

С немането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет в отговор на журналистически въпрос за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

"Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила", заяви Демерджиев.

"Има обмен на информация между тях (институциите, бел. авт.), считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов", поясни министърът.

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски информира, че му е свалена охраната от НСО.

"Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена", съобщи в кулоарите на парламента пред журналисти зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

В първия ден на новото Народно събрание "Продължаваме промяната" предложиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахват досегашни основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица – включително Борисов и Пеевски в момента. Сходен законопроект депозираха в деловодството на НС и „Демократична България". Те също предложиха да бъде свалена охраната на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС - Делян Пеевски.

След като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

По закон Националната служба за охрана предоставя охрана на определени държавни длъжностни лица, както и на лица, за които е налице конкретна оценка за застрашеност, изготвена по съответния ред. Решенията за предоставяне, промяна или прекратяване на охрана се вземат въз основа на оценка на риска и по предложение на специализирана комисия.

Комисията по чл. 23 от Закона за НСО разглежда наличието на основания за охрана и периодично извършва преглед на обстоятелствата, при които тя е предоставена. При промяна на оценката за сигурност охранителният режим може да бъде изменен или прекратен.

Националната служба за охрана е специализирана държавна структура, която осигурява непосредствена физическа защита на определени лица и обекти от национално значение. Решенията за охрана се основават на законови критерии, свързани със сигурността и защитата от потенциални заплахи.