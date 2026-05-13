„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

П о време на тазгодишната Met Gala множество звездни двойки демонстрираха любовта си, но Кайли Дженър се появи сама. Нейният партньор, Тимъти Шаламе, избра да прекара вечерта край игрището на мач на „Ню Йорк Никс“. Въпреки че актьорът е известен като отдаден фен на баскетбола, нов доклад подсказва, че може да е имало и друга, по-суеверна причина за отсъствието му, пише HOLA!
Източник сподели пред „Page Six“, че милиардерката се опасява от скандалното „проклятие на Met Gala“. От години в интернет пространството битува теория, според която двойките, посетили събитието заедно, скоро след това се разделят.
„Кайли и Тимъти умишлено избягваха общи появи на Met Gala през последните няколко години, защото не искаха да рискуват с това проклятие“, твърди източникът.
Според него Дженър е станала суеверна, след като е посетила гала вечерта с бившия си партньор и баща на децата ѝ, Травис Скот, през 2018 и 2019 г. Първата им раздяла настъпи през октомври 2019 г., последвана от връзка с прекъсвания до 2023 г. През този период те станаха родители на Сторми и Айри.
Докато Дженър присъстваше на гала вечерта с визия на „Скиапарели“, включваща перли, украсен шлейф и корсет с илюзия за гола кожа, Шаламе прекара времето си в „Медисън Скуеър Гардън“. Кадри на актьора, наблюдаващ как „Никс“ се изправят срещу „Филаделфия 76ърс“ в плейофите, бързо станаха вирусни.
- Жертви на "проклятието"
Прословутото „проклятие“ често се свързва с двойки знаменитости, чиито отношения приключват скоро след събитието:
- Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън: Двойката привлече вниманието, когато посети Met Gala през 2022 г. по време на деветмесечната си връзка. Те се разделиха само три месеца по-късно, през август.
- Кейти Холмс и Джейми Фокс: След шест години дискретна връзка, те най-накрая се появиха публично заедно на Met Gala през 2019 г. Само седмици по-късно се появиха съобщения за тяхната раздяла.
- Аманда Сейфрид и Джъстин Лонг: След около две години заедно, двойката направи първата си и единствена съвместна поява на Met Gala през 2015 г. До септември същата година те вече бяха обявили край на връзката си.
- Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт: Един от най-цитираните примери е тяхната единствена съвместна поява на бала през 2019 г. Това се случи само месеци след сватбата им през декември 2018 г. Те обявиха раздялата си по-късно същото лято.