Любопитно

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

Докато звездите демонстрираха любовта си на тазгодишния бал на Института по костюмите, Кайли Дженър премина по червения килим сама. Според медиите, двойката съзнателно избягва общи изяви, за да не стане жертва на митичното „проклятие на Met Gala“

13 май 2026, 13:23
„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи
Източник: Getty Images

П о време на тазгодишната Met Gala множество звездни двойки демонстрираха любовта си, но Кайли Дженър се появи сама. Нейният партньор, Тимъти Шаламе, избра да прекара вечерта край игрището на мач на „Ню Йорк Никс“. Въпреки че актьорът е известен като отдаден фен на баскетбола, нов доклад подсказва, че може да е имало и друга, по-суеверна причина за отсъствието му,  пише HOLA!

Embed from Getty Images

Източник сподели пред „Page Six“, че милиардерката се опасява от скандалното „проклятие на Met Gala“. От години в интернет пространството битува теория, според която двойките, посетили събитието заедно, скоро след това се разделят.

„Кайли и Тимъти умишлено избягваха общи появи на Met Gala през последните няколко години, защото не искаха да рискуват с това проклятие“, твърди източникът.

Според него Дженър е станала суеверна, след като е посетила гала вечерта с бившия си партньор и баща на децата ѝ, Травис Скот, през 2018 и 2019 г. Първата им раздяла настъпи през октомври 2019 г., последвана от връзка с прекъсвания до 2023 г. През този период те станаха родители на Сторми и Айри.

Embed from Getty Images

Докато Дженър присъстваше на гала вечерта с визия на „Скиапарели“, включваща перли, украсен шлейф и корсет с илюзия за гола кожа, Шаламе прекара времето си в „Медисън Скуеър Гардън“. Кадри на актьора, наблюдаващ как „Никс“ се изправят срещу „Филаделфия 76ърс“ в плейофите, бързо станаха вирусни.

Жертви на "проклятието на Met Gala"
4 снимки
мет гала
мет гала
мет гала
мет гала
  • Жертви на "проклятието"

Прословутото „проклятие“ често се свързва с двойки знаменитости, чиито отношения приключват скоро след събитието:

  • Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън: Двойката привлече вниманието, когато посети Met Gala през 2022 г. по време на деветмесечната си връзка. Те се разделиха само три месеца по-късно, през август.
  • Кейти Холмс и Джейми Фокс: След шест години дискретна връзка, те най-накрая се появиха публично заедно на Met Gala през 2019 г. Само седмици по-късно се появиха съобщения за тяхната раздяла.
  • Аманда Сейфрид и Джъстин Лонг: След около две години заедно, двойката направи първата си и единствена съвместна поява на Met Gala през 2015 г. До септември същата година те вече бяха обявили край на връзката си.
  • Майли Сайръс и Лиъм Хемсуърт: Един от най-цитираните примери е тяхната единствена съвместна поява на бала през 2019 г. Това се случи само месеци след сватбата им през декември 2018 г. Те обявиха раздялата си по-късно същото лято.
Мет Гала Кайли Дженър Тимъти Шаламе Проклятието на Мет Гала Звездни двойки Раздели Суеверие
Последвайте ни

По темата

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

България Преди 20 минути

Полицията издирва извършителя

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 25 минути

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Андрей Гюров

„Смелостта не бива да е сезонно явление“ – Андрей Гюров за свалената охрана на Борисов и Пеевски

България Преди 50 минути

Служебният министър-председател Андрей Гюров коментира новината на деня – свалянето на охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

България Преди 56 минути

Символично площад "Журналист" беше преименуван на "Цензуриран"

<p>Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 56 минути

Искането е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Любопитно Преди 1 час

Една кулинарна тенденция набира скорост в социалните мрежи – замразяването на сурови яйца преди готвене. Но експертите предупреждават, че това може да бъде опасно за вашето здраве

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

Любопитно Преди 1 час

"Никога пак" е вдъхновена от реална история на нейна близка приятелка, песента пресъздава вътрешната битка между любовта и осъзнаването, че понякога най-смелото решение е да си тръгнеш

<p>Смъртоносната сянка на кратома: Веществото, свързано със смъртта на НБА звезда</p>

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Свят Преди 1 час

Учени и здравни агенции предупреждават за рискове, зависимост и липса на доказана ефективност

Снимката е илюстративна

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Любопитно Преди 1 час

Международна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Те са били открити в пътнически автобус

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Любопитно Преди 1 час

Нова биография на Кристофър Андерсен разкрива, че кралица Камила е била един от най-големите критици на Кейт Мидълтън в началото на връзката ѝ с принц Уилям, смятайки я за неподходяща заради липсата на аристократичен произход и „обикновения“ ѝ статус

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

България Преди 1 час

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

България Преди 2 часа

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната", попита Денков

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Свят Преди 2 часа

От Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова

<p>И Борисов остава без охрана от НСО</p>

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

България Преди 2 часа

"Това по-скоро прилича на емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално", заяви Томислав Дончев

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 2 часа

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Камен Воденичаров на 60: Артистът, който превърна хумора в запазена марка

Edna.bg

63-годишната Деми Мур взриви Кан: Блясък, стил и тревожни коментари

Edna.bg

Голмайсторът на Mr Bit Втора лига е в групата на ЦСКА, Янев взе и други младоци

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Добруджа, съставите

Gong.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg