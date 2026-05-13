„Смелостта не бива да е сезонно явление“ – Андрей Гюров за свалената охрана на Борисов и Пеевски

С лужебният министър-председател Андрей Гюров коментира новината на деня – свалянето на охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

„Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта. Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност“, пише Гюров в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

„Властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост. Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите.

Смелостта не бива да е сезонно явление“, подчерта още бившият премиер.

Vesti.bg припомня, че казусът с охраната на народните представители Бойко Борисов (лидер на ГЕРБ) и Делян Пеевски (лидер на ДПС) от страна на Националната служба за охрана (НСО) се регулира от Закона за НСО (ЗНСО).

Тъй като двамата не заемат някоя от петте държавни длъжности, които по закон получават задължителна денонощна охрана (президент, председател на НС, министър-председател, вицепрезидент и главен прокурор), тяхната защита се основаваше на специфични разпоредби за застрашеност.