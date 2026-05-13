Отмениха проекта за небостъргач "Тръмп Тауър" за 1 млрд. долара в Австралия заради "токсичния" имидж на марката

Според предприемача зад проекта марката на американския президент е станала твърде проблематична за австралийския пазар

13 май 2026, 14:02
Източник: gettyimages

П роектът за луксозен небостъргач "Тръмп Тауър" на австралийския Голд Коуст беше прекратен само три месеца след обявяването му, като предприемачът посочи "токсичния" имидж на Доналд Тръмп и войната с Иран като основни причини за провала.

Плановете за изграждане на "Тръмп Тауър"  в Австралия бяха изоставени едва три месеца след официалното им представяне. Според предприемача зад проекта марката на американския президент е станала твърде проблематична за австралийския пазар.

Главният изпълнителен директор на Altus Property Group Дейвид Йънг заяви, че войната с Иран е направила сътрудничеството с марката Trump все по-трудно в Австралия.

"Нека просто кажем, че с войната с Иран и всичко останало, марката "Тръмп" ставаше все по-токсична в Австралия", посочи той. "Преди известно време разбрахме, че е време да прекратим партньорството. Не става дума за неизпълнение на задължения. Имаме и други възможности за луксозни брандове. Проектът остава активен."

От Trump Organization оспориха тази версия и заявиха, че причината за прекратяването на договора е неспособността на предприемача да изпълни основни финансови ангажименти.

"След месеци на преговори и празни обещания по предполагаем проект на стойност 1,5 милиарда австралийски долара (1 милиард щатски долара; 802 милиона британски лири), Altus Property Group не успя да изпълни дори най-елементарното финансово задължение, дължимо при подписването на споразумението", заяви Кимбърли Бенза, директор "Изпълнителни операции" в Trump Organization.

"Опитът на Йънг да обвини определени световни събития за прекратяването на споразумението е просто опит да отклони вниманието от собствените си неизпълнения и провали", добави тя.

От организацията заявиха още, че очакват с интерес възможността да проучат други потенциални проекти в Австралия.

Кметът на Голд Коуст Том Тейт коментира, че според него провалът на проекта се дължи по-скоро на разногласия относно разпределението на печалбите, отколкото на политически причини.

"Trump Organization иска много повече за използването на своята марка от гледна точка на финансирането, управлението и процента възвръщаемост", каза той пред ABC Gold Coast. "Предприемачът казва: "Аз влагам всичките си средства, а вие ще вземете голяма част от печалбата", така че мисля, че именно затова се разделят."

Тейт се е срещнал с Доналд и Ерик Тръмп в "Мар-а-Лаго" в дните преди обявяването на сделката, като Trump Organization е поела разходите за хранене, настаняване и транспорт.

ABC цитира източници от сектора, според които някои инвеститори са били предпазливи относно риска, свързан с луксозен хотелски проект на Голд Коуст.

За проекта никога не е било подадено официално заявление за строеж до градските власти на Голд Коуст. Теренът в Сърфърс Парадайс стои незастроен повече от десетилетие и е преминал през ръцете на няколко собственици. Вече съществува одобрение от общината за изграждане на 89-етажна кула.

Планираният 91-етажен луксозен хотел и жилищен небостъргач беше обявен през февруари и трябваше да достигне височина от 335 метра, по-висока от небостъргача The Shard в Лондон, което щеше да го превърне в най-високата сграда в Австралия.

Проектът предвиждаше 285 хотелски стаи, 272 луксозни апартамента, магазини, ресторанти и ексклузивен плажен клуб. Строителството трябваше да започне през август. Междувременно информацията за проекта е премахната от сайта на Trump Organization.

При обявяването на проекта Ерик Тръмп заяви, че това е първото официално навлизане на компанията в Австралия и че ще донесе в страната "престижа и привлекателността на световна луксозна марка".

Още от самото начало проектът раздели местната общност. Петициите срещу строителството събраха над 120 000 подписа, докато конкурентна петиция в подкрепа на проекта получи около 3500 подписа.

Източник: independent    
