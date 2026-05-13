Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

В редица медийни публикации се появиха твърдения, свързващи смъртта на канадския баскетболист от НБА Брандън Кларк с употреба на веществото кратом - растителен продукт с опиоидоподобно действие, който в последните години предизвиква нарастващи регулаторни и здравни спорове.

Ето какво знаем за Кратомът:

Кратомът се рекламира като средство за повишаване на енергията, подобряване на настроението, облекчаване на болката и помощ при отказ от опиоиди, но наличните научни данни показват сериозни рискове за безопасността и липса на убедителни доказателства за ефективност.

Ако следите здравни новини или посещавате магазини за хранителни добавки, вероятно сте чували за кратом. Той се продава като средство за повишаване на енергията, подобряване на настроението, облекчаване на болката и лечение на симптомите при спиране на опиоиди, известни като абстиненция. Но реалността за кратома е по-сложна и са налице сериозни въпроси за безопасността му.

Кратом: небезопасен и неефективен

Кратомът е билков екстракт, който се извлича от листата на вечнозелено дърво, наречено Mitragyna speciosa. Дървото расте в Югоизточна Азия. Потребителите могат да дъвчат листата, да поглъщат или запарват изсушен кратом, или да добавят екстракта към течност.

Хората, които използват кратом, съобщават, че в ниски дози той действа като стимулант. Това означава, че ги прави по-будни и им дава повече енергия. В по-високи дози потребителите твърдят, че той намалява болката и предизвиква успокояване и по-малко тревожност, тоест има седативен ефект.

Някои хора приемат кратом, за да облекчат симптомите при отказ от опиоиди. Той може да бъде по-лесен за достъп от предписаните лекарства, но носи собствен риск от зависимост.

Много потребители смятат, че кратомът е „естествен“ и безопасен, защото идва от растение. Въпреки това количеството на активните вещества в листата варира значително, което прави ефектите на дозата трудни за предвиждане.

Някои проучвания показват, че част от продавачите добавят повече от активната съставка, отколкото естествено се съдържа в растението. Освен това продуктите с кратом често нямат ясни етикети, което прави невъзможно да се знае точната приета доза.

Кратомът започва да действа в рамките на минути, а ефектите продължават няколко часа. Колкото по-голяма е дозата, толкова по-силни са ефектите.

В зависимост от количеството активна съставка и здравословното състояние на потребителя, приемът на кратом може да бъде вреден. Засега има твърде малко изследвания, за да се оценят твърденията за неговите ползи.

Странични ефекти и рискове за безопасността

Хората, които приемат кратом, често вярват, че той им помага, но не е доказано, че е безопасен или че лекува медицински състояния. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предупреждава да не се използва кратом заради възможните вреди. Американската Агенция за борба с наркотиците (DEA) го определя като вещество, предизвикващо безпокойство.

Центровете за контрол на отравянията в Съединените щати са получили повече от 3 400 сигнала, свързани с употреба на кратом в периода 2014–2019 г. Те включват и съобщения за смъртни случаи. Докладваните странични ефекти включват високо кръвно налягане, объркване и гърчове.

Кратомът има известни странични ефекти, включително:

Загуба на тегло Суха уста Гадене и повръщане Запек Увреждане на черния дроб Мускулни болки Високо кръвно налягане

Кратомът засяга и психиката и нервната система. Той може да предизвика:

Замайване Сънливост Халюцинации (усещане за реални звуци, образи, вкусове или допир, които не съществуват) Заблуди Депресия Затруднено дишане Объркване, тремор и гърчове

Продукти с кратом са свързани с малък брой смъртни случаи. Това е малко в сравнение с други наркотици. Почти всички смъртни случаи обаче включват и други вещества.

Много от проблемите, свързани с болкоуспокояващи лекарства, се появяват при високи дози или продължителна употреба. Експертите все още не знаят какво количество кратом може да предизвика подобни проблеми. Предозиране е възможно, но е рядко.

Учените продължават да изучават ефектите на кратома. Досегашните изследвания показват множество рискове за безопасността.

Съобщава се, че кратомът взаимодейства с други лекарства, което може да доведе до тежки последици, включително увреждане на черния дроб и смърт. Необходими са допълнителни проучвания.

В изследване, разглеждащо кратом като средство за лечение на симптоми при отказ от опиоиди, хората, които са го използвали повече от шест месеца, съобщават за симптоми на абстиненция, подобни на тези при опиоидна зависимост. Потребителите могат да развият желание за веществото и да се нуждаят от лечение, използвано при опиоидна зависимост.

Кратомът може да повлияе и на бременността. При бременни жени употребата му може да доведе до симптоми на абстиненция при новороденото и да наложи лечение.

Продукти с кратом са откривани с тежки метали като олово и опасни бактерии като салмонела. Инфекцията със салмонела може да бъде смъртоносна. FDA е свързала повече от 35 смъртни случая със замърсен със салмонела кратом.

