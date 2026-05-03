„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена

Обновена преди 1 час / 3 май 2026, 16:36
Щ е дам най-доброто от себе си, оттам насетне Бог е с нас, каза певицата DARA, която днес замина от Терминал 2 на столичното летище „Васил Левски“ за Виена, където ще представи България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

DARA заминава заедно с петима души, като останалата част от екипа ѝ не е българска. Тя уточни, че последните два месеца е била заета изцяло с репетиции за представянето ѝ на „Евровизия“.

„Развълнувана съм да видя тази вечер какво ще се случи на сцената. Едно е да си го представиш, докато някой ти обяснява как изглежда сцената, друго е да ги видиш на място и да прецениш реално как ще изглежда цялото ти участие“, каза DARA.

„Аз ще дам най-доброто от себе си, както винаги, оттам насетне Бог е с нас и той ще покаже кое е най-правилното“, каза още певицата.

DARA сподели, че нейното послание от България към света е, че „българите са силни и могат да постигнат абсолютно всичко“. Според нея българите не трябва да позволяват на никого, дори на себе си, да им постави граница.

„Аз съм родена с вяра, че ние можем да постигнем промяна на света. Надявам се това да възпламенява нещо във всеки един от вас и да ви действа вдъхновяващо. Моята мисия винаги е била да покажа на децата, които мечтаят, дори от най-малките градове на България, че всичко е възможно, стига да имаш силна вяра, да работиш и да правиш всичко с любов“, каза още DARA.

„Вие сте смисълът, който виждам, от това, което правя“, каза изпълнителката, обръщайки се към своите фенове.

На 31 януари DARA бе избрана от жури и публика в Националната селекция на Българската национална телевизия (БНТ) за български представител на „Евровизия 2026“. Певицата бе сред селекцията на БНТ от 15-те най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир музиканти, заели водещи позиции в класацията „БГ топ 40“ на сдружението ПРОФОН.

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се проведе във Виена, Австрия.

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена. Финалът на конкурса е на 16 май.

Песента бе избрана с комбиниран вот на зрители и жури в състав – Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

В 70-ото издание на конкурса ще участват само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 г. насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026 г., след като организаторите отказаха да изключат Израел: Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия.

Конкурсът многократно е бил въвлечен в световни събития. Русия беше изключена през 2022 г. след пълномащабната си инвазия в Украйна.

През последните две години конкурсът беше разтърсен от войната в Газа, което предизвика протести извън местата на провеждане и принуди организаторите да ограничат развяването на политически знамена.

Противниците на участието на Израел посочват войната в Газа, където според някои данни са убити над 70 000 палестинци.

Първият полуфинал на конкурса ще бъде на 12 май, като участие в него ще вземат Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел.

Освен България във втория полуфинал на сцената ще излязат и представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

В конкурса участват още пет страни – четири т.нар. „Голяма петорка“, в която влизат Великобритания, Германия, Италия, Франция и Испания, която се оттегли, както и Австрия като страна домакин. Те не участват в жребия и се класират директно за големия финал. Той ще бъде на 16 май. До финала достигат по десет от участниците във всеки от двата полуфинала.

Източник: Калина Бояджиева/БТА    
