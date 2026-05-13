Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Те са били открити в пътнически автобус

13 май 2026, 12:30
Източник: БАБХ

Б лизо 2 тона животински продукти без необходимите документи са задържани на ГКПП „Капитан Андреево“ при съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници“.

По информация на институциите, в пътнически автобус с турска регистрация, влизащ в България от Турция, са открити общо 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти. Стоката е била транспортирана в кашони, без придружаващи документи за произход и безопасност.

Продуктите са иззети, като предстои те да бъдат унищожени по реда на действащото законодателство.

От Българската агенция по безопасност на храните посочват, че на всички гранични контролно-пропускателни пунктове се извършва постоянен засилен контрол върху вноса на храни и фуражи. Целта на проверките е да не се допуска навлизането на продукти без документи, с неясен произход или такива, които могат да представляват риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз.

ГКПП „Капитан Андреево“ е един от основните входни пунктове за товарен и пътнически трафик между България и Турция и е сред най-натоварените гранични пунктове в Европейския съюз по отношение на вноса на храни и животински продукти от трети страни. Поради това на пункта се прилагат засилени ветеринарно-санитарни и фитосанитарни проверки от страна на националните и европейските контролни органи.

Проверките на подобни пратки са част от регулярния контрол върху движението на животински продукти през външните граници на ЕС, който има за цел предотвратяване на внос на стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност на храните.

