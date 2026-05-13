България

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Трима души са с повдигнати обвинения

13 май 2026, 13:37
Източник: СДВР

С офийската градска прокуратура (СГП) е обвинила трима души за държане с цел разпространение на наркотици, сред които и над килограм фентанил. Те са задържани за до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение. 

От Столичната дирекция на вътрешните работи, които са разследвали случая, съобщиха също, че по време на операцията са били задържани 12 души. 

За единия от обвинените е установено, че на 11 май в жилище на столичната ул. „Иван Димитров – Куклата“ е държала с цел разпространение фентанил с общо тегло 1120,92 грама, коноп с общо тегло 334,10 грама, кокаин с общо тегло 46,93 грама, хашиш с общо тегло 0,73 грама и смес от фентанил и хероин с общо тегло 5,92 грама.

Друг от задържаните е обвинен за това, че на същата дата в столичния квартал „Малинова долина“ в лек автомобил държал коноп с общо тегло 47,53 грама, метамфетамин с общо тегло 5,90 грама, MDMA екстази с общо тегло 12,78 грама и амфетамин с общо тегло 18,65 грама.

Обвинена е и жена. На нея са повдигнати обвинения това, че в квартал „Западен парк“ държала и разпространила 12 полиетиленови пликчета, съдържащи кокаин с общо тегло 0,99 грама и 16, съдържащи фентанил, с общо тегло 4,12 грама.

Предстои СГП да внесе в Софийския градски съд искане за постоянния арест на тримата. 

Тенденция към увеличаване на образуваните разследвания и на задържаните за престъпления, свързани с производство, държане, разпространение и трафик на наркотици, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на престъпления, свързани с наркотици и нелегална миграция, съобщиха по-рано от прокуратурата.

Източник: БТА/Марин Колев    
