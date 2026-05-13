Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

В цяла Украйна бяха обявени въздушни тревоги, след като масирана вълна от атакуващи дронове премина руската граница малко след 11:00 часа местно време, съобщи „Киев Индипендънт“.

Поне един украински канал за въздушно наблюдение съобщи за около 200 дрона тип „Шахед“ в украинското въздушно пространство. Към 12:10 ч. украинските военновъздушни сили са засекли осем групи дронове „Шахед“, които все още са във въздуха, включително нова група, идваща откъм Черно море.

Украинският мониторингов канал „Monitor“ публикува карта около 12:30 ч., според която групи далекобойни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство от Беларус, преминавайки над района на Чернобил към северозападната част на страната.

Друга група дронове е навлязла от Черно море и се е насочила на запад към Ивано-Франковска, Черновицка и Тернополска област, съобщава каналът.

След началото на мащабната атака украинското военно разузнаване (HUR) заяви, че Русия е започнала „комбиниран, продължителен въздушен удар по критична инфраструктура“ в Украйна.

Първата вълна се състои от голям брой ударни дронове, предназначени да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да поразят цивилни цели. Според HUR руските сили планират последващи удари със значителен брой крилати ракети, изстрелвани от въздух и море, както и балистични ракети.

Агенцията посочи, че сред потенциалните цели на Кремъл са критична инфраструктура и ключови услуги в големите градове, включително енергийни съоръжения, предприятия от отбранителната индустрия и правителствени сгради.

„По този начин Русия, която отхвърли предложенията за прекратяване на огъня, се стреми отново да подкопае устойчивостта на Украйна във войната за свобода“, заявиха от HUR.

Малко преди обяд украинските ВВС предупредиха, че дронове се насочват към Киев от север, приблизително по времето, когато в столицата прозвучаха сирени за въздушна тревога. Малко след това бяха чути експлозии от работата на противовъздушната отбрана.

Значителен брой дронове изглежда са се насочили по̀ на юг и запад към централния украински град Хмелницки. Губернаторът на Хмелницка област Сергей Тюрин съобщи в Telegram, че противовъздушната отбрана работи и че двама души са били ранени.

Кметът на Смела в Черкаска област Сергей Ананко също съобщи към 12:08 ч. за действия на противовъздушната отбрана над града.