Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

13 май 2026, 13:06
Е дна кулинарна тенденция набира скорост в социалните мрежи – замразяването на сурови яйца преди готвене. Но експертите предупреждават, че това може да бъде опасно за вашето здраве.

Струва си да знаете за рисковете от бактериално замърсяване и влошаване на качеството на продукта, пише уебсайта Verywell Health.

Какви са опасностите от замразените яйца?

В интернет има тенденция за замразяване на цели яйца и по-късното им готвене. След това те се нарязват на по-малки парченца, наричайки ги „мини яйца“. Готвенето по този начин обаче може да бъде опасно. Д-р Уейд Сейърс каза, че замразяването на яйца може да причини пукнатини в черупката . Когато черупката е напукана, бактерии като салмонела могат да влязат в яйцето.

Важно е да знаете, че замразените яйца са трудни за равномерно сготвяне. Резултатът е, че външната част ще бъде препечена, докато вътрешността ще остане сурова, което увеличава риска от оцеляване на вредни бактерии и потенциално заболяване.

Инфекцията със салмонела може да причини симптоми като диария, треска или втрисане, гадене, стомашни спазми или повръщане. Това може да продължи от четири до седем дни. Деца под 5-годишна възраст, възрастните хора и хората с отслабена имунна система са изложени на повишен риск от тежка инфекция. Бременните жени също са изложени на повишен риск, тъй като инфекцията може да се предаде на плода.

Също така може да е трудно да се борави със замразено яйце, особено ако се опитате да го режете с остър нож. Рязането на хлъзгаво замразено яйце може да бъде опасно и увеличава риска от нараняване, включително порязвания.

Какво трябва да знаете

Според FDA , ако яйце с черупката си е замръзнало във фризера или хладилника, то трябва да се изхвърли. Ако обаче искате да замразите жълтъците и белтъците, можете да ги разбиете заедно и след това да замразите сместа, за да се размрази и сготви по-късно.

Не бива да ядете замразени белтъци и жълтъци, ако са били съхранявани във фризера повече от година. Най-безопасно е просто да сготвите яйца, които са в хладилника преди срока на годност, посочен на кутията.

Как да съхраняваме яйца

Съхранявайте яйцата в оригиналната им картонена кутия или запечатан контейнер. Черупката е пореста и лесно абсорбира миризми.

Не мийте яйцата преди съхранение. Водата отмива естествения защитен слой. По-добре е да ги измиете непосредствено преди употреба.

Поставете яйцата с острия край надолу – по този начин жълтъкът ще остане по-дълго в центъра. Не ги съхранявайте на вратата на хладилника. Температурата там постоянно се променя поради отварянето. По-добре – на средния рафт.

Суровите яйца обикновено издържат 3-5 седмици в хладилник, а варените яйца – до 1 седмица.

Как да проверите свежестта:

  • сложи яйцето във водата
  • лежи на дъното – прясно
  • стои изправено – по-старо, но може би все още е подходящо
  • изскача – по-добре да не се използва

