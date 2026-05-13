AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

AYA представя новия си сингъл "Никога пак" – емоционален разказ за силата да се освободиш от връзка, която носи повече болка, отколкото щастие. Песента носи лично послание и засяга тема, през която много хора преминават, но трудно намират сили да оставят зад гърба си.

"Никога пак" е сред първите песни, които AYA създава в началото на музикалния си път. Вдъхновена от реална история на нейна близка приятелка, песента пресъздава вътрешната битка между любовта и осъзнаването, че понякога най-смелото решение е да си тръгнеш.

Макар написана преди години, песента остава неиздадена дълго време. Днес обаче AYA избира именно "Никога пак" като следваща стъпка в своята музикална посока – искрена, лична и емоционално честна.

Сингълът отправя послание към всички, които се намират в токсични взаимоотношения, напомняйки им, че заслужават любов, която носи спокойствие, а не болка. Чрез музиката си AYA иска да даде кураж на хората да изберат себе си и да не остават там, където не се чувстват истински щастливи.

Текст и музика - Александра Койкова - AYA. Аранжимент - Йоан Николаев - L Padr3. Бийт - BuJaa beats.

Видео - Broken Siemens.

"Никога пак" излиза в четвъртък, 14/05, в официалния YouTube канал на AYA. Издава се от MUZE Music.