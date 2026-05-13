Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

С амоделна бомба избухна пред сградата на фенклуба на „Левски“ в Монтана. Полицията издирва извършителя, поставил взривно устройство в обекта в ж.к. „Младост“. Няма задържани все още, съобщиха за NOVA от полицията в града.

Сигналът е подаден на 11 май на телефон 112, след като в помещението, собственост на местна фирма, са открити следи от взрив. На място веднага е изпратен екип, който е направил оглед заедно със служители на Специализирания отряд за борба с тероризма.

Установено е, че през тъмните часове на деня неизвестен извършител е задействал самоделно устройство, поставено на входната врата.

Взривът е нанесъл материални щети - счупени са прозорци и самата врата. Няма пострадали хора.

Обектът е бил в ремонт.

От мястото са иззети доказателства, назначени са експертизи, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

По непотвърдена информация извършителите са привърженици на конкурентен футболен отбор.