България

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Полицията издирва извършителя

13 май 2026, 13:55
Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана
Източник: МВР Монтана

С амоделна бомба избухна пред сградата на фенклуба на „Левски“ в Монтана. Полицията издирва извършителя, поставил взривно устройство в обекта в ж.к. „Младост“. Няма задържани все още, съобщиха за NOVA от полицията в града.

Самоделна бомба избухна пред офис в центъра на София

Сигналът е подаден на 11 май на телефон 112, след като в помещението, собственост на местна фирма, са открити следи от взрив. На място веднага е изпратен екип, който е направил оглед заедно със служители на Специализирания отряд за борба с тероризма.

Взривиха ресторант в Ловеч

Установено е, че през тъмните часове на деня неизвестен извършител е задействал самоделно устройство, поставено на входната врата.

Взривът е нанесъл материални щети - счупени са прозорци и самата врата. Няма пострадали хора.

Обектът е бил в ремонт.

Намериха мощни взривни устройства на Националния стадион "Васил Левски" (ВИДЕО)

От мястото са иззети доказателства, назначени са експертизи, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

По непотвърдена информация извършителите са привърженици на конкурентен футболен отбор.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 25 минути

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

България Преди 38 минути

Трима души са с повдигнати обвинения

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

България Преди 56 минути

Символично площад "Журналист" беше преименуван на "Цензуриран"

<p>Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 56 минути

Искането е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Любопитно Преди 1 час

Една кулинарна тенденция набира скорост в социалните мрежи – замразяването на сурови яйца преди готвене. Но експертите предупреждават, че това може да бъде опасно за вашето здраве

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

Любопитно Преди 1 час

"Никога пак" е вдъхновена от реална история на нейна близка приятелка, песента пресъздава вътрешната битка между любовта и осъзнаването, че понякога най-смелото решение е да си тръгнеш

<p>Смъртоносната сянка на кратома: Веществото, свързано със смъртта на НБА звезда</p>

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Свят Преди 1 час

Учени и здравни агенции предупреждават за рискове, зависимост и липса на доказана ефективност

Снимката е илюстративна

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Любопитно Преди 1 час

Международна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Те са били открити в пътнически автобус

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Любопитно Преди 1 час

Нова биография на Кристофър Андерсен разкрива, че кралица Камила е била един от най-големите критици на Кейт Мидълтън в началото на връзката ѝ с принц Уилям, смятайки я за неподходяща заради липсата на аристократичен произход и „обикновения“ ѝ статус

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

България Преди 1 час

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман

<p>Защо НСО охраняваше Борисов и Пеевски?&nbsp;</p>

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

България Преди 1 час

Тъй като двамата не заемат някоя от петте държавни длъжности, които по закон получават задължителна денонощна охрана (президент, председател на НС, министър-председател, вицепрезидент и главен прокурор), тяхната защита се основаваше на специфични разпоредби за застрашеност

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

България Преди 2 часа

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната", попита Денков

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Свят Преди 2 часа

От Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова

<p>И Борисов остава без охрана от НСО</p>

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

България Преди 2 часа

"Това по-скоро прилича на емоционално, недай Боже политическо решение, но не и институционално", заяви Томислав Дончев

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 2 часа

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Камен Воденичаров на 60: Артистът, който превърна хумора в запазена марка

Edna.bg

63-годишната Деми Мур взриви Кан: Блясък, стил и тревожни коментари

Edna.bg

Голмайсторът на Mr Bit Втора лига е в групата на ЦСКА, Янев взе и други младоци

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Добруджа, съставите

Gong.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg