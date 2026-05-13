Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

П редседателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова ще води българската делегация тази година, която ще бъде приета на аудиенция от папа Лъв XIV.

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В рамките на посещението в Рим и Ватикана, на 21 и 22 май, председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана.

Българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще посети базиликата „Санта Мария Маджоре”.