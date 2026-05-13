Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

К ралица Камила е била един от „най-яростните критици“ на Кейт Мидълтън и е възразявала срещу брака ѝ с принц Уилям. Според новата биография „Кейт!“, написана от Кристофър Андерсен и публикувана миналата седмица, съпругата на крал Чарлз е вярвала, че настоящата принцеса на Уелс (44 г.) е „твърде обикновена“, за да се омъжи за престолонаследника през 2011 г.

„Тя не смяташе, че Кейт е на ниво, така да се каже. Тя беше под летвата. Нямаше аристократична кръв“, се посочва в книгата, пише Page Six.

Авторът твърди, че Камила винаги се е възприемала по-скоро като „любовница на крал, отколкото като кралица“, и припомня, че именно тя е избрала Даяна за съпруга на Чарлз през 1981 г. Андерсен отбелязва, че кралският двор първоначално не е приел охотно Мидълтън, с която Уилям се запознава по време на следването си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия.

„Хора като Камила не я искаха, защото смя бяха, че е твърде обикновена, за да бъде съпруга на бъдещ крал“, пише биографът, допълвайки, че 78-годишната Камила е имала предразсъдъци към „работните корени“ на снаха си.

Родителите на Кейт – Карол и Майкъл Мидълтън, са бивши служители на British Airways, които по-късно създават успешен собствен бизнес за организиране на събития.

„Камила беше наясно, че според нея бъдещият крал на Англия трябва да се ожени за кралска особа или поне за британска аристократка, а не за потомка на миньори, чиято майка е израснала в обществено жилище и е работила като стюардеса“, пише Андерсен. Твърди се също, че Камила е смятала Карол Мидълтън за „непослушна опортюнистка“.

Представители на кралския двор не отговориха веднага на исканията за коментар по твърденията в книгата.

Кейт и Уилям се сгодиха през октомври 2010 г. и сключиха брак през април следващата година. Преди сватбата Камила и Чарлз (77 г.) са „обидили“ булката, настоявайки тя да промени изписването на първото си име Катрин – от буквата „C“ на „K“. Според Андерсен те са вярвали, че още един кралски монограм с „C“ би бил „прекалено“. Твърди се, че след като принц Уилям е реагирал гневно на тази забележка, темата е била затворена.

Авторът заключава, че в началото на връзката си Кейт е била подложена на „много критики отстрани“, голяма част от които са идвали от „лагера на Камила“, но принцесата никога не е допуснала грешка в поведението си. Днес принцът и принцесата на Уелс имат три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и принц Луи (8 г.).