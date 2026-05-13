Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

С читано от 6:00 ч. тази сутрин на територията на цялата страна започна мащабна специализирана полицейска операция. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет след правителственото заседание.

"Няколко са основните линии, по които ще се работи" каза той.

Акцията има за цел едновременно удари срещу наркотрафика, икономическите престъпления и нарушенията на пътя.

Министърът уточни, че обществеността ще бъде регулярно информирана за резултатите от операцията още в хода ѝ.

„Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията“, посочи той. По думите му още в първите часове на операцията вече има резултати, които тепърва ще се обобщават.

По отношение на борбата с наркотиците той описа ситуацията като изключително тревожна и подчерта, че фокусът ще бъде върху най-уязвимите групи. Той допълни, че действията ще се развиват поетапно и целенасочено - от най-ниското ниво към по-високите нива на разпространение:

„Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики. Като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива“, увери министърът.

Относно икономическите престъпления, по думите му, фокусът е върху сектори с висок риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия. Министърът уточни, че операцията включва проверки в търговската мрежа: „Касае се за борба там, където има нерегламентирани движения по отношение надценки, както и за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени“.

По отношение на пътната безопасност и съпътстващите действия министърът съобщи и за конкретни резултати още в първите часове: „Около 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията“.

От думите му стана ясно още, че освен това тази сутрин е била задържана около 13 литра течност за вейпове.

"Действията ще продължат и по отношение на рекламирането и „достигането” на тези забранени продукти", добави той.