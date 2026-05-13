Любопитно

"Провалена ли съм като жена?": Психотерапевтът Даниела Владинова за болката, страха и надеждата по пътя към инвитрото

Даниела Владинова разказва как хормоналната терапия, напрежението, очакването и липсата на контрол могат да доведат до огромна тревожност

13 май 2026, 13:34
"Провалена ли съм като жена?": Психотерапевтът Даниела Владинова за болката, страха и надеждата по пътя към инвитрото
Източник: NOVA LAB

В седмия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс с водещата Лора Инджова гостува психологът и психотерапевт Даниела Владинова – жена, която не просто работи с двойки и жени, преминаващи през репродуктивни трудности, а сама е извървяла този болезнен път.

Разговорът е откровен, дълбоко човешки и изключително важен за всички, които се сблъскват с репродуктивни проблеми, инвитро процедури, загуба на бременност и емоционалната тежест по пътя към родителството.

Източник: NOVA LAB
  • „Болката без смисъл може да доведе до депресия“

Още в началото Даниела Владинова споделя своята лична история – за спонтанната бременност, която завършва със загуба, и за белега, който остава завинаги. „Всяка година знам датата на аборта. Помня кога е щял да бъде терминът. Това бебе винаги ще остане в сърцето ми.“ Тя говори честно за това как личната терапия и професионалният ѝ път са ѝ помогнали да намери смисъл в преживяното. Именно тази болка я отвежда към мисията да подкрепя други жени, които преминават през същото.

Източник: NOVA LAB
  • Инвитро не е просто медицинска процедура

В епизода ясно се откроява една от най-важните теми – че инвитро процедурите не са само физическо изпитание. „Тогава една жена усеща най-дълбоките си страхове, уязвимости и болки.“

Даниела Владинова разказва как хормоналната терапия, напрежението, очакването и липсата на контрол могат да доведат до огромна тревожност. Жените често се сблъскват с въпроси като:

„Провалена ли съм като жена?“
„Ще успея ли някога да стана майка?“
„Какво означава това за връзката ми?“
„Какво ако никога не се случи?“

Това са страхове, които тя определя като „нормативни“ – човешки, естествени и напълно разбираеми.

  • Темата, за която все още се говори трудно

Един от най-силните моменти в разговора е свързан със срама и стигмата около репродуктивните проблеми.

Според Владинова много жени за първи път се осмеляват да говорят открито именно в терапията или в онлайн пространства за споделяне.

  • „Хората имат нужда от място, в което няма да бъдат осъждани.“

Тя обръща внимание и на токсичните реплики, които жените често чуват:

„Отпусни се и ще стане.“
„Отидете на почивка.“
„Не го мисли толкова.“

Според нея подобни коментари омаловажават болката и преживяването на жената.

  • Тревожността не изчезва дори след положителния тест

Една от най-изненадващите и силни теми е признанието, че дори след успешна инвитро процедура страхът не изчезва.

„Мислех си, че когато забременея, ще почувствам облекчение. Вместо това дойде огромна тревожност.“

Психотерапевтът споделя, че много бременности след инвитро преминават под знака на страха – преди всеки преглед, при всяко чакане за резултат, при всяка несигурност.

  • Ролята на партньора е решаваща

Разговорът засяга и една често пренебрегвана тема – емоциите на мъжете.

Според Даниела Владинова мъжете също страдат, но по-трудно говорят за страховете си. Те често се чувстват виновни, безсилни и неспособни да помогнат на партньорката си. И подчертава, че силната връзка и откритата комуникация между партньорите могат да бъдат огромен ресурс по този път.

  • „Надеждата е единствената емоция, която избираме“

Сред най-въздействащите думи в разговора остава мисълта:

„Надеждата е единствената емоция, която можем да изберем.“

След всеки неуспешен опит идват разочарование, гняв и болка. Но именно надеждата е това, което кара жените и двойките да продължат.

  • Важно послание към всички жени

В края на епизода Даниела Владинова отправя силно и човешко послание към жените, които преминават през този труден път:

„Това, че една жена става майка чрез инвитро, не я прави по-малко майка.“ И призовава жените да не се страхуват да търсят помощ, подкрепа и пространство за споделяне – защото никой не трябва да минава през това сам.

Седмият епизод на NOVA LAB Баланс е разговор за болката, надеждата, травмата, любовта и силата да продължиш. Един епизод, който дава глас на тема, за която все повече хора трябва да говорят открито.

Източник: NOVA LAB    
Репродуктивни проблеми Инвитро Психологическа подкрепа Загуба на бременност Емоционална тежест Път към родителството Надежда
Последвайте ни
Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Полицията с мащабна спецакция в цялата страна, проверяват се и търговци

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

„Проклятието на Met Gala“: Ето защо Кайли Дженър и Тимъти Шаламе избягват общи появи

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС отхвърли създаването на временна комисия за дейността на групата на Ивайло Калушев

НС отхвърли създаването на временна комисия за дейността на групата на Ивайло Калушев

България Преди 7 минути

Предложено бе тя да се състои от 12 членове, избрани на паритетен принцип

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Любопитно Преди 12 минути

Вавелският замък в Краков е величествен символ на полската история и държавност. Комплексът съчетава ренесансова архитектура с легендата за дракона, преплитайки кралско величие, богато културно наследство и вековни митове в едно

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 25 минути

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

България Преди 38 минути

Трима души са с повдигнати обвинения

Андрей Гюров

„Смелостта не бива да е сезонно явление“ – Андрей Гюров за свалената охрана на Борисов и Пеевски

България Преди 50 минути

Служебният министър-председател Андрей Гюров коментира новината на деня – свалянето на охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

България Преди 56 минути

Символично площад "Журналист" беше преименуван на "Цензуриран"

<p>Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Сарафов</p>

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

България Преди 56 минути

Искането е внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Спрете да го правите! Нова кулинарна мода крие сериозен риск

Любопитно Преди 1 час

Една кулинарна тенденция набира скорост в социалните мрежи – замразяването на сурови яйца преди готвене. Но експертите предупреждават, че това може да бъде опасно за вашето здраве

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

AYA представя „Никога пак“ – песен за края на токсичните отношения

Любопитно Преди 1 час

"Никога пак" е вдъхновена от реална история на нейна близка приятелка, песента пресъздава вътрешната битка между любовта и осъзнаването, че понякога най-смелото решение е да си тръгнеш

<p>Смъртоносната сянка на кратома: Веществото, свързано със смъртта на НБА звезда</p>

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Свят Преди 1 час

Учени и здравни агенции предупреждават за рискове, зависимост и липса на доказана ефективност

Снимката е илюстративна

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Любопитно Преди 1 час

Международна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

Близо два тона животински продукти без документи бяха иззети на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Те са били открити в пътнически автобус

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Любопитно Преди 1 час

Нова биография на Кристофър Андерсен разкрива, че кралица Камила е била един от най-големите критици на Кейт Мидълтън в началото на връзката ѝ с принц Уилям, смятайки я за неподходяща заради липсата на аристократичен произход и „обикновения“ ѝ статус

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

България Преди 1 час

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

България Преди 2 часа

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната", попита Денков

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

Свят Преди 2 часа

От Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Камен Воденичаров на 60: Артистът, който превърна хумора в запазена марка

Edna.bg

63-годишната Деми Мур взриви Кан: Блясък, стил и тревожни коментари

Edna.bg

Голмайсторът на Mr Bit Втора лига е в групата на ЦСКА, Янев взе и други младоци

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Добруджа, съставите

Gong.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg