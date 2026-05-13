Любопитно

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Международна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята

13 май 2026, 12:37
М еждународна група астрономи откри най-далечния и най-мощен микровълнов лазер, наблюдаван някога. Сигналът е засечен в далечната галактика HATLAS J142935.3–002836, разположена на 8 милиарда светлинни години от Земята, според arXiv. 

Обектът, открит от учените, е мазер – радиовълнов аналог на лазер. Докато стандартният лазер излъчва видима светлина, мазерът фокусира електромагнитното лъчение в радиодиапазон. По-специално, засеченият сигнал принадлежи към категорията на хидроксилните мазери.

„Гигамазерите са маркери на най-динамичните процеси във Вселената и изучаването им може радикално да промени разбирането ни за това как хаосът от галактическите сблъсъци създава нови звездни светове“, обясняват учените.

Защо се случва това?

Такива явления се случват по време на катастрофални сблъсъци на галактики. Когато две гигантски звездни системи се сблъскат, газът вътре в тях се компресира, което възбужда хидроксилни молекули. Тези молекули започват да усилват радиовълните, преминаващи през тях, превръщайки ги в тесен, силно концентриран лъч.

Дължината на вълната на открития гигамазер е около 18 сантиметра – значително по-дълга от дължините на вълните на видимата светлина.

Как е направено откритието

Откритието е направено с помощта на радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка. Той е един от най-чувствителните инструменти в света, способен да обработва около 2,5 терабайта данни на час.

Въпреки това, дори мощността на MeerKAT не би била достатъчна, за да засече сигнал от такова разстояние, ако не беше рядко космическо съвпадение.

Между Земята и източника на сигнала, друга масивна галактика се намираше по същата линия на видимост. Нейната гравитация действаше като гигантска лупа – така наречената гравитационна леща.

Чрез огъване на пространство-времето около него, междинната галактика усилва сигнала на гигамазера, позволявайки му да измине 8 милиарда светлинни години и да достигне приемниците на телескопа. „Всъщност виждаме този лъч такъв, какъвто е бил 3 милиарда години преди да се роди нашата планета“, отбелязаха учените.

Защо това е важно за науката

Галактиката HATLAS J142935.3–002836 в момента претърпява изключително бурно сливане. Това предизвиква изблици на звездообразуване и подхранва свръхмасивни черни дупки. Подобен сценарий очаква Млечния път в далечното бъдеще, макар и в по-малък мащаб.

Изучаването на такива обекти позволява на астрономите да надникнат в миналото на Вселената и да разберат как са се формирали и еволюирали галактиките. Учените се надяват да открият още стотици такива сигнали.

