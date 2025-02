Налагането на мита върху Китай няма да помогне за разрешаването на кризата с фентанила в САЩ

Н а 1 февруари американското правителство обяви въвеждането на ново 10-процентно мито върху китайски внос, като се позова на необходимостта да бъде ограничено разпространението на опиоида фентанил. На следващия ден говорител на Министерството на външните работи на Китай заяви, че Пекин категорично осъжда и се противопоставя на този ход и ще предприеме необходимите контрамерки за защита на своите законни права и интереси.

В действителност това ново мито е контрапродуктивно не само по отношение на борбата с производството и разпространението на фентанил, но и за търговските отношения между САЩ и Китай. Това посочва Цао Сяолин - посланик на Китай в Катар.

Фентаниловата криза в САЩ – корените на проблема

САЩ са един от най-големите потребители на лекарства на основата на фентанил в света. През последните години злоупотребата с този опиоид е задълбочила наркозависимостта и е довела до много смъртни случаи.

Причините за кризата са многопластови:

