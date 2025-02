Тръмп подписа указ за въвеждането на строги мита върху вноса от Канада, Мексико и Китай

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за налагане на строги мита върху вноса от Мексико, Канада и Китай, с което изпълни свое обещание от предизборната кампания, но увеличава изгледите за повишаване на цените за американските потребители, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Белия дом.

Donald Trump signs executive order to impose tariffs on Canada, Mexico and China - ABC News https://t.co/k7wkSfuhmf