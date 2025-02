Китай, Мексико и Канада реагираха остро на наложените от САЩ мита

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за налагане на строги мита върху вноса от Мексико, Канада и Китай, с което изпълни свое обещание от предизборната кампания, но увеличава изгледите за повишаване на цените за американските потребители, предаде Асошиейтед прес, като се позова на Белия дом.

Последва остра реакция от засегнатите страни.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум обяви, че е наредила на министъра на икономиката да приложи митнически тарифи и други мерки за защита на интересите на страната, след като САЩ наложиха 25-процентно мито върху всички стоки, идващи от Мексико, предаде Ройтерс.

В пространна публикация в мрежата "Екс" Шейнбаум подчерта, че нейното правителство не търси конфронтация със северния си съсед, а сътрудничество и диалог. Лявата президентка, която неведнъж се е опитвала да снижи напрежението в отношенията с американския президент Доналд Тръмп, обърна внимание на постигнатото от правителството след встъпването й в длъжност през октомври миналата година. Тя подчерта, че оттогава са били иззети 20 милиона дози от смъртоносния синтетичен опиоид фентанил и са задържани над 10 000 души, свързани с трафика на наркотици.

"Категорично отхвърляме клеветите на Белия дом, обвиняващи мексиканското правителство в съюзи с престъпни организации", написа Шейнбаум в "Екс".

Китай ще оспори обявените от САЩ мита пред Световната търговска организация (СТО), съобщи днес китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс.

Налагането на митата от страна на САЩ е тежко нарушение на правилата на СТО, подчерта в изявление министерството, приканвайки Вашингтон към "откровен диалог и засилване на сътрудничеството".

