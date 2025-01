САЩ заплаши БРИКС със 100% мита, ако се опитат да заменят долара с друга валута

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново предупреди страните от БРИКС, че ще въведе срещу тях стопроцентови мита, ако се опитат да заменят долара с друга резервна валута, предаде Ройтерс.

"Ще поискаме от тези на пръв поглед враждебно настроени страни да обещаят, че няма да създават валута на БРИКС и че няма да работят за замяната на великия американски долар с друга валута, защото иначе ще получат стопроцентови мита", заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

JUST IN: 🇺🇸 President Trump issues warning to BRICS and threatens "100% tariffs" if they attempt to replace the US Dollar.



"The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar, while we stand by and watch, is OVER.



