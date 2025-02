Задържаха румънския кандидат-президент Калин Джорджеску

Р умънският кандидат-президент Калин Джорджеску беше задържан от Главната прокуратура, съобщи G4Media. Прокурорите са приложили заповед за арест и задържаният вече е отведен в Главната прокуратура.

Срещу Калин Джорджеску се води разследване от Главната прокуратура, в което той е обвинен в участие във фашистка организация и пропагандиране в публичното пространство на противоречиви идеологии и исторически личности като маршал Антонеску.

🇷🇴 'They've stolen not only the vote, as in Romania, but also our life, and we have to be aware that it's important for us to have our life back' says Calin Georgescu



