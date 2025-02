Как 20-годишната дъщеря на Чарли Шийн стана милионерка с OnlyFans

20-годишната дъщеря на Чарли Шийн и Дениз Ричардс, Сами Шийн, е спечелила над 3 милиона долара чрез платформата OnlyFans.

Според информация, предоставена на Daily Mail от вътрешен източник, Сами постига огромен успех в своята работа там.

Charlie Sheen and Denise Richards’ daughter Sami, 20, has already made over $3M on OnlyFans: report https://t.co/LeEhUCaUSi pic.twitter.com/8iBghlZaIm