Наказаха хирург, имал сексуална връзка с пациентка

Б ивш хирург, извършващ бъбречни трансплантации, бил порицан и отстранен от длъжност за две години. Причината - той имал сексуална връзка с жена, която е оперирал. Дамата по-късно е посегнала на живота си, съобщава Daily Mail.

Връзката на д-р Андрей Грайн с успешната държавна служителка, известна само само с инициалите HBM, е продължила между февруари 2016 г. и септември 2017 г., установява Гражданският и административен трибунал на Куинсланд (QCAT).

Сестрата на жертвата казва пред QCAT, че нейната роднина ѝ е споделила, че д-р Грейн "държал ръката ѝ, когато се събудила след бъбречна трансплантация." По думите на жертвата, той веднага започнал да ѝ разказва романтични неща, като например "как той е единственият човек, който е държал ръцете си върху органите ѝ“.

В решение, постановено на 17 ноември, но публикувано едва миналия петък, съдията на QCAT Джон Робъртсън е постановил, че "почти веднага след като“ Грейн е оперирал HBM, поведението му е показвало “ясен сексуален интерес“ към нея.

“На 12 октомври 2017 г. HBM се самоуби при най-ужасните обстоятелства. Редица свидетели правят връзка между ответника и смъртта на HBM“, пише Робъртсън.

Изчезнала жена от Тексас е открита в хладилника на приятеля си

Грейн е работил като хирург по бъбречна трансплантация в болница в Бризбейн и е асистирал при "животоспасяваща“ операция на HBM. Той "е позволил много скоро след това да започне неподходяща връзка“, установява трибуналът.

Робъртсън казва, че връзката на Грейн с жената е била "очевидно неподходяща“, тъй като е имало дисбаланс.

"Въпреки че HBM не беше типично уязвим човек (тя беше професионално завършена жена, която заемаше високи позиции в обществената служба на Куинсланд), значението на операцията за подобряване на качеството на живот на HBM показва присъща уязвимост на лицето и произтичащия от това дисбаланс“, се посочва в решението на съда.

Трибуналът е убеден, че неподходяща връзка е била инициирана от д-р Грейн, докато жената все още се възстановявала от операцията в болница.

"Доказателствата установяват, че тя му е имала доверие и го е уважавала високо по това време. Той не само не оцени неетичния и непрофесионален характер на поведението си от самото начало, но и разкри пълна липса на разбиране за важността да не се експлоатира пациент”, коментира Робъртсън.

Bar steward



Surgeon who had sex with patient before she killed herself learns fate https://t.co/hY44jKHCWH