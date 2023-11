Мъж заля с вряла вода и опита да подпали два пъти съквартирантката си

М ъж от Тексас е обвинен изключително брутално престъпление. Той залял с гореща вода съквартирантката си и я е запалил два пъти, съобщава People.

Твърди се, че 26-годишният Камрон Кърни се е ядосал на съквартирантката си, която страда от аутизъм.

Жената е уринирала, докато е била във ваната, съобщават KENS5 и KSAT.

Затова мъжът я залял с "вряла вода", след което продължил да я малтретира в дома им в Сан Антонио, Тексас. Това съобщи KENS5.

Оттам посочват, че Кърни залял 36-годишната жена със спирт, а след това я запалил.

Жената паднала в ъгъла на банята, а краката ѝ се подули.

