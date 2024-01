"Съществуват чудовища": 18-месечно момиче издъхва заради "фатални нива на ацетон в кръвта ѝ"

И рис Рита Алфера е била жизнерадостно малко дете, което е обичало да гледа видеосъдържание онлайн - дори е научила езика на жестовете от популярен YouTub канал - преди да бъде смъртоносно отровена миналото лято, разказва семейството ѝ пред Newsweek.

Смъртта на 18-месечното момиченце остави в траур цялата общност в Пенсилвания, заяви в интервю за Newsweek пралелята на детето Кристъл Джоузеф.

"Моля, нека светът знае, че чудовища съществуват. Следете за личностните промени в родителите. Родители, не бъдете толкова нетърпеливи да оставите децата си на грижите на човек, който проявява ревност или омраза", каза Джоузеф.

Джоузеф заяви, че семейството вярва, че смъртта на Ирис е "злонамерен акт", за да навреди на майката на момиченцето, 22-годишната Емили Алфера.

Малкото дете умира на 29 юни 2023 г. от органна недостатъчност в болница в Питсбърг, Пенсилвания, а службата на съдебния лекар на окръг Алегени определя, че смъртта на Айрис е настъпила в резултат на "фатални нива на ацетон в кръвта ѝ", което я определя като убийство. Това става ясно от изявление на главния прокурор на Пенсилвания Мишел Хенри. Ацетонът е разтворител, който обикновено се съдържа в лакочистителя за нокти, посочва тя.

Миналата седмица 20-годишната Алейсия Оуенс от Ню Касъл, Пенсилвания, беше арестувана по обвинения, свързани с малтретирането и смъртта на Ирис, 18-месечната дъщеря на нейния приятел Бейли Джейкъби, казва Хенри в изявление от януари 11.

Главният прокурор нарече случая "сърцераздирателен".

"Трудно е да си представим, че някой е предприел умишлени действия, за да навреди на напълно безпомощно дете, а след това е заблудил разследващите за случилото се", казва Хенри.

"Разследването показва, че в продължение на месеци обвиняемият е провеждал щателни изследвания за това как определени вещества вредят на децата. След това се твърди, че е действала въз основа на резултатите си", обяснява Хенри.

Оуенс е обвинена в криминално убийство, опит за убийство, нападение над дете с утежняващи вината обстоятелства, застрашаване на благосъстоянието на дете и други престъпления заради смъртта на момиченцето миналата година, казва Хенри. Тя е задържана в затвора на окръг Лорънс.

Полицията в Ню Касъл е била повикана в жилището на Оуенс на 25 юни 2023 г. в отговор на нереагиращо дете. След пристигането си на място Ирис е откарана в болница за лечение, преди да бъде транспортирана със самолет до детската болница UPMC в Питсбърг, където умира на 29 юни, казва Хенри.

Извършената на следващия ден аутопсия установява, че детето е било изложено на въздействието на ацетон "точно преди" хоспитализацията му, казва главния прокурор.

Детето е било хоспитализирано в началото на април, след като е погълнало множество опасни предмети, включително поне 20 "водни топчета", три батерии с формата на копчета и метален винт, съобщава Newsweek.

Твърди се, че Оуенс е прекарала месеци, от февруари до юни, в провеждане на онлайн проучвания на домакински предмети, които биха могли да причинят сериозно увреждане или смърт на деца.

Aleisia Owens, a psycho Pennsylvania woman, was just charged with homicide over the death of her boyfriend's 18-month-old daughter. Owens reportedly fed the child batteries, acetone and screws. https://t.co/3nJxHJjME6

"През месеците, предшестващи този инцидент, Оуенс е извършвала търсения на мобилния си телефон, свързани с действията, които в крайна сметка са довели до смъртта на детето", казва Хенри. Тя добавя, че Оуенс "многократно е търсила" информация за продукти, които могат да навредят на децата, включително мъниста, батерии и лак за нокти. Търсенията са включвали фрази като: "козметични продукти, които са отровни за деца" и "лекарства, водещи до причиняване на смъртни случаи от случайно отравяне при деца".

Мънистата могат да бъдат открити в играчки и е известно, че са вредни за децата, ако бъдат погълнати.

Полицията в Ню Касъл съобщи на местните медии, че Джейкъби - бащата на момичето не е бил арестуван във връзка със смъртта на Ирис, защото "към момента няма никакви доказателства, които да свързват него или някой друг със смъртта на детето", съобщава New Castle News.

Ирис е живяла предимно с майка си Емили, но баща ѝ я е посещавал в сряда вечер, както и всеки втори уикенд, което е започнало, когато малкото дете е било на 13 месеца, казва Кристъл Джоузеф. Ирис е била на посещение при баща си през уикенда, когато се е случило предполагаемото насилие и фаталното отравяне, казва пралелята на момичето.

"Ирис е била малтретирана, докато е била на свиждане с баща си", каза Джоузеф и добави, че след като малкото дете е било хоспитализирано заради поглъщането на водни топчета, батерии и винт, органите на реда са проверили домовете на двамата родители и не са открили проблеми в нито едно от жилищата.

"На Емили Алфера беше казано, че ако спре бащата на детето да го посещава, ще бъде подведена под отговорност за неуважение към съда и може да загуби попечителството над детето си", разказва Джоузеф.

"Смятаме, че ако има доказателства за злоупотреба, съдът и службата за закрила на детето трябва да приемат жалбите по-сериозно”, допълва тя.

Джоузеф казва, че новината за ареста на Оуенс не е донесла никакво успокоение на семейството, защото те "завинаги ще бъдат парализирани от скръб".

Тя посочва, че макар близките на Ирис да са "изненадани, отвратени и напълно съкрушени от начина, по който било наранено детето", те не са шокирани, че властите са обвинили Оуенс в убийство.

"С цялото си същество и душа ни липсва нашата скъпоценна Ирис", каза Джоузеф. Тя беше целият живот на Емили, допълва тя.

Ирис и майка ѝ живеели с родителите на Емили Кандис и Франк Алфера заедно с кучето и котките, които малката обичала да гушка, казва Джоузеф, наричайки 18-месечното момиченце "снопче любов".

Aleisia Owens arrest https://t.co/zG18sRyYlp will never see the light of day https://t.co/5KhXO6clF8 will never know life’s joys or have peace. You planned and deliberately took the precious life of Iris Rita Alfera.#justiceforbabygirliris pic.twitter.com/Jr9f06XO5q