Извадени зъби и осакатени: Мъж се опитва да се изкорми в затвора, проблемите на психично болните зад решетките в Англия

С тепента, до която психически неразположените затворници ще се самонаранят, беше разкрита в нов доклад, видян ексклузивно от Sky News - тъй като някои чакат повече от година, за да бъдат преместени в психиатрични болници.

По време на престоя си в затвора Брайъни казва, че самонараняването е било "широко разпространено". 27-годишната жена, която нямала криминално досие, била арестувана, защото имала мании, че е отровена.

След смъртта на майка ѝ, която била болна от рак на панкреаса Брайъни започва да изпитва проблеми с психичното здраве, докато е студентка в университета. Състоянието и прераства в психоза, при която тя вярва, че в мозъка ѝ има тения, която я убива. Брайъни смятала, че работник от местна закусвалня е отровил храната ѝ с яйца на тения.

В разгара на психозата си през 2017 г. тя заплашила, че ще убие мъжа от заведението за бързо хранене, ако не признае, че я е упоил. Брайъни е арестувана за злонамерена комуникация и опит за палеж и е настанена в следствения арест в психиатричното отделение на HMP Styal в Чешир.

Предупреждение! Тази история съдържа сцени с насилие

След като попада в затвора, Брайъни споделя, че е била "толкова депресирана", че за първи път се самонаранила.

"Не виждах друг вариант. В общи линии това беше начин да се справя със заобикалящата ме среда. Когато си психотичен и депресиран, да бъдеш затворен в килия е едно от най-лошите неща, които можеш да направиш на някого", казва тя.

