Най-страшният тайфун удари Япония, вижте последиците

М ощен тайфун достигна японските брегове и взе една жертва. "Хагибис" вече се движи към огромния град Токио, предаде Франс прес.

"Окото на тайфуна "Хагибис" достигна брега малко преди 19 ч. местно време (10 ч. по Гринуич) на полуостров Изу, на стотина километра югозападно от Токио", съобщи японската метеорологична агенция.

Малко по-рано земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано в централна Япония. По данни на метеорологичната агенция, цитирана от ТАСС, епицентърът е бил в Тихия океан, източно от префектура Тиба, на дълбочина 80 км. Не се съобщава за пострадали или разрушения. За кратко е имало предупреждение за цунами, но то е било отменено.

Япония започна да се готви за най-мощния тайфун, достигал бреговете й от повече от 60 години, предадоха световните агенции.

Националната метеорологична служба сравни "Хагибис" с тайфуна "Ида", който през 1958 г. отне живота на над 1200 души.

Близо 10 милиона човека в Япония се готвят за евакуация. Над 7,6 милиона са били посъветвани да започнат да се подготвят, а повече от 1,7 милиона - за непосредствена евакуация, съобщи ТАСС.

В столицата Токио повечето ресторанти, магазини и аптеки днес са затворени.

