П рез месец юни и юли силните жеги, които обхванаха Франция, са причинили смъртта на 1500 души. Това съобщи здравният министър Анес Бюзен по радио "France Inter". Тя уточни, че в сравнение с рекордните жеги от 2003 г., броят на починалите това лято е 10 пъти по-малко.

"Жегите през 2003 г. продължиха 20 дни. Тази година имахме 18 дни на две вълни, но много горещи с изключително високи температури", припомни Бюзен. Здравният министър съобщи, че половината от починалите тази година са на възраст над 75 години.

"Въпреки тези трудни условия, ние успяхме, благодарение на превенцията и правилното информиране на населението, да свалим смъртността с 10 пъти в сравнение с 2003 г.", подчерта Бюзен и благодари на професионалната мобилизация на служителите от здравния сектор.

През юни тази година Франция преживя температурен рекорд от 46 градуса по Целзий.

Учени: „Нямаме време”. Юли е бил най-горещият месец в историята

А на Корейския полуостров бушува един от най-мощните в историята тайфуни.

Тайфунът "Линлин" причини смъртта на петима души в Северна Корея, а трима са били ранени, предаде Асошиейтед прес. Преди това той премина през Южна Корея, където остави три жертви и 13 ранени.

Повредени са сгради, а около 161 640 жилища са останали без електричество.

Според севернокорейската агенция КЦТА тайфунът е разрушил 460 жилища и 15 обществени сгради, причинил е разрушения и наводнения из цялата страна. Близо 46 200 хектара земеделски земи са затрупани от свлачища или залети с вода. В засегнатите райони се извършват възстановителни дейности.

Според външни наблюдатели бурите могат да бъдат катастрофални в Северна Корея заради лошата дренажна система, обезлесяването и разбитата инфраструктура.

Според южнокорейски медии в крайна сметка Северът може да съобщи за повече жертви и щети, свързани с тайфуна. Според южнокорейските метеорологични служби тайфунът е отслабнал, минавайки през КНДР. Днес сутринта стихията е минала край руския Владивосток.

When the #LingLing wind blows to my side. I said Oh My God. Because parts of leaves and branches are coming to my eyes. #Seoul #Korea pic.twitter.com/z3ockDO8BE