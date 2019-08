О пасения от небивало силни дъждове са обхванали днес Югозападна Япония, където наближаващият тайфун "Кроса" взе една жертва, а има и леко ранени, съобщават медии, цитирани от Франс прес.

Отслабнал до "сурова тропическа буря" според международните критерии, възприети и в Япония, "Кроса" предизвика на много места сериозни нарушения в движението на транспорта. В ранния следобед днес бурята стигна до префектура Хирошима на основния остров от архипелага - Хоншу. Скоростта на поривистите ветрове, които я съпътстват, достига 144 км/ч.

Според властите, цитирани от японската телевизия Ен Ейч Кей, най-малко 21 души са леко ранени.

Агенция Джиджи съобщи за загинал мъж, отнесен в океана.

"Трябва да останем бдителни, защото следобед се очакват още повече дъждове", заяви за АФП служител по борба с бедствията от югозападната префектура Токушима. Очакват се и рекордни валежи - до 1,2 метра за денонощие. Властите се опасяват също от наводнения, свлачища и приливи.

Специални екипи са спасили над 20 души в префектура Оита, попаднали в клопка при внезапно прииждане на местна река.

580 000 жители на западните райони на Япония, главно на остров Шикоку, бяха посъветвани да напуснат домовете си и да се преместят в евакуационни центрове, съобщиха АФП и телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от ТАСС.

Транспортните компании са решили за всеки случай да анулират днес - през най-трудния вероятно ден, фериботните рейсове между югозападните острови и скоростните влакове, по-специално между Осака и Кокура.

Заради бурята японските авиокомпании отмениха близо 760 вътрешни полета днес. В западните райони частично са затворени и участъци от скоростните автомагистрали.

Редица заводи са спрели работа, отменени или съкратени са спортни състезания и други прояви.

"Кроса" бе десетият за този сезон тайфун, възникнал в Тихия океан. Според прогнозите през идното денонощие бурята ще навлезе в Японско море, след което ще се насочи към северния остров Хокайдо.

