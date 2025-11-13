България

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

Проверката срещу Даниел Бараков е със срок от два месеца

13 ноември 2025, 18:30
Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен
Източник: БТА

О тстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков.

Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов. 

Митов: Назначена е проверка във връзка с изнесените данни от полицай за натиск

„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца. 

Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок. 

Попитан какво прави МВР относно полевите тестове, които често дават фалшиви резултати, той обясни, че въпросните тестове се ползват в много държави членки на ЕС.

„За съжаление, да, те са много чувствителни и дават понякога фалшиво-положителни резултати, особено когато водачите може да не са употребили наркотични вещества, но може да са употребили лекарствени препарати, които съдържат определени вещества –  те са описани в листовката на лекарствения препарат, затова сега имаме работна група с Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната“, заяви Митов и добави, че се надява до 7 декември да получи доклада от работата, така че да може да бъдат публикувани веществата, които създават риск за именно положителна реакция на тестовете. 

В момента работи и вътрешна група по това да бъдат направени изводите дали са необходими законодателни промени. 

„Оттам насетне трябва да видим как освен да предложим промени в законодателството, ако се налага, да отворим колкото се може по-бързо четирите нови лаборатории. Всъщност, това ще облекчи и целия процес“, посочи вътрешният министър. 

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Митов съобщи, че се надява лабораторията в Плевен да отвори максимално бързо – в началото на следващата година, което ще облекчи както работата по издаване на резултатите от кръвните проби и ще съкрати сроковете и няма да има колебание дали въпросния водач е употребил наркотици, или не. 

„Указанията от моя страна са да се работи в максимално съкратени срокове, така че да може лабораториите в Пловдив, във Варна и в Бургас да бъдат отворени максимално бързо. Това вече ще облекчи и ускори процеса. Вместо да се чака резултат в рамките понякога на месеци, ще се съкрати до две седмици“, каза Митов. 

На въпроса задържан ли е Христофорос Аманатидис – Таки в Дубай, вътрешният министър отбеляза, че е отговорил на този въпрос писмено на депутата от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

„Няма как нито да потвърдим, нито да отречем информация за това, че определено лице, както се казва той, е бил задържан или не в трета държава, която изобщо не е длъжна да уведомява българската държава за каквото и да било в това отношение“, поясни Митов. 

Източник: БГНЕС    
Даниел Бараков ОДМВР-Пазарджик МВР Даниел Митов
Последвайте ни
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Синя и зелена зона в София скачат двойно

Синя и зелена зона в София скачат двойно

carmarket.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 9 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 10 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 11 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 12 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

България Преди 1 час

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

Протест пред НДК заради кучето Мая

Протест пред НДК заради кучето Мая

България Преди 2 часа

Специализант от ВМА е с обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 2 часа

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки

Свят Преди 3 часа

Мярката има за цел да се бори с наплива на китайски продукти

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Любопитно Преди 3 часа

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

България Преди 4 часа

"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 4 часа

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 5 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Доналд Тръмп

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 5 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 5 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 5 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 5 часа

,

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 5 часа

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

България Преди 5 часа

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Култът към „когнитивната диета“ – как храната буквално променя IQ-то ти

Edna.bg

Звезден гид за Black Friday: Когато Вселената ти пълни количката

Edna.bg

НА ЖИВО С КАРТИНА: гледайте мача на Италия и още четири двубоя на Gong.bg!

Gong.bg

Сензация: Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локомотив София

Gong.bg

Кабинетът внесе в парламента бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Nova.bg