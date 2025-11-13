Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен

О тстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков.

Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Митов: Назначена е проверка във връзка с изнесените данни от полицай за натиск

„Тече проверката в момента и когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите“, каза вътрешният министър и уточни, че проверката е със срок от 2 месеца.

Ако проверката приключи по-рано, медиите ще бъдат уведомени, добави Митов и увери, че със сигурност тя ще приключи в срок.

Попитан какво прави МВР относно полевите тестове, които често дават фалшиви резултати, той обясни, че въпросните тестове се ползват в много държави членки на ЕС.

„За съжаление, да, те са много чувствителни и дават понякога фалшиво-положителни резултати, особено когато водачите може да не са употребили наркотични вещества, но може да са употребили лекарствени препарати, които съдържат определени вещества – те са описани в листовката на лекарствения препарат, затова сега имаме работна група с Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната“, заяви Митов и добави, че се надява до 7 декември да получи доклада от работата, така че да може да бъдат публикувани веществата, които създават риск за именно положителна реакция на тестовете.

В момента работи и вътрешна група по това да бъдат направени изводите дали са необходими законодателни промени.

„Оттам насетне трябва да видим как освен да предложим промени в законодателството, ако се налага, да отворим колкото се може по-бързо четирите нови лаборатории. Всъщност, това ще облекчи и целия процес“, посочи вътрешният министър.

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Митов съобщи, че се надява лабораторията в Плевен да отвори максимално бързо – в началото на следващата година, което ще облекчи както работата по издаване на резултатите от кръвните проби и ще съкрати сроковете и няма да има колебание дали въпросния водач е употребил наркотици, или не.

„Указанията от моя страна са да се работи в максимално съкратени срокове, така че да може лабораториите в Пловдив, във Варна и в Бургас да бъдат отворени максимално бързо. Това вече ще облекчи и ускори процеса. Вместо да се чака резултат в рамките понякога на месеци, ще се съкрати до две седмици“, каза Митов.

На въпроса задържан ли е Христофорос Аманатидис – Таки в Дубай, вътрешният министър отбеляза, че е отговорил на този въпрос писмено на депутата от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

„Няма как нито да потвърдим, нито да отречем информация за това, че определено лице, както се казва той, е бил задържан или не в трета държава, която изобщо не е длъжна да уведомява българската държава за каквото и да било в това отношение“, поясни Митов.