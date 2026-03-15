Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Б ившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов заяви, че досега не е коментирал случая „Петрохан – Околчица“, за да не се политизира разследването.

„Не е редно вътрешният министър да коментира детайли по текущо разследване от такъв мащаб“, каза той пред журналисти.

По думите му за първи път се сблъскваме с подобен случай и всякакви изказвания от страна на политическото ръководство на МВР биха могли да доведат до обвинения в намеса или предварително предрешаване на изхода от разследването.

„Първото нещо, което опозицията щеше да направи, е да ме обвини, че политизирам случая или че предварително определям резултата от разследването. По-добре да ме обвинят, че мълча, отколкото в подобни неща“, посочи Митов.

Той подчерта, че единственото, което е можело да бъде казано по онова време, е, че се проверяват всички версии и когато фактите бъдат изяснени, професионалистите ще излязат с информация.

Митов добави, че и настоящият вътрешен министър Дечев не коментира случая в детайли, което според него е правилен подход.

„Общественият интерес към случая е висок, но обществото трябва да бъде информирано, когато има ясно установени факти, експертизи и доказателства“, каза още той. По думите му депутатите вече са получили и стенограми от разпитите на свидетели.

Коментар за системните проблеми

Според Митов по-притеснителен от самия казус е начинът, по който се е стигнало до него.

„За да се стигне до случая „Петрохан“, има мрежа от неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ. Когато те са на власт, тези НПО-та получават протекции, делегират им се държавни функции и им се осигурява финансиране“, заяви той.

По думите му така се създава система, в която институциите губят чувствителност към подобни организации.

„Схемата е проста – мрежа от активистки организации и неправителствени структури, протектирани от определена партия или коалиция, което води до създаването на паралелна НПО-държава“, каза Митов.

Той добави, че при опити за проверки от страна на държавата Антикорупционният фонд е изпращал сигнали до МВР за предполагаема корупция или превишаване на правомощия.

Според него в ГДБОП по това време е имало проблеми и не е било довършено това, което е трябвало да бъде направено, като междувременно е изтекла давността за дисциплинарни наказания за служителите, които не са изпълнили задълженията си.

Критика към действията на институциите

Митов посочи и конкретни примери, които според него пораждат въпроси.

„Регистрира се едно НПО, а 19 дни по-късно Министерството на околната среда и водите подписва споразумение с него и му делегира държавни функции. За един ден се издава разрешително за оръжие, след това към него се добавят още 16 оръжия, а междувременно се закрива местното районно управление“, заяви той.

Бившият вътрешен министър изрази недоумение и от факта, че на същата организация е било позволено да регистрира и училище.

Коментар за ситуацията в Близкия изток

Митов коментира и международната обстановка, като изрази надежда конфликтът в Близкия изток да бъде решен бързо.

Според него развитието на ситуацията влияе пряко върху световните пазари на петрол и върху икономическата среда.

„Надявам се конюнктурата на световните пазари на петрол да се промени в посока надолу. Това е най-важното в момента“, каза той.

По думите му правителството има задължение да предложи мерки за компенсации на българския пазар и да гарантира наличието на достатъчни количества горива.

„Всички институции, включително регулаторните органи, трябва да си влязат във функциите“, подчерта Митов, като добави, че предложените от правителството мерки ще бъдат обсъдени в парламента.

Той уточни, че към момента няма преки рискове за сигурността на България, но конфликтът в Близкия изток влияе върху глобалната бизнес среда, транспорта и веригите за доставки.