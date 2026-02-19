Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

"За мен беше изключително отговорна задача да ръководя МВР през последната една година – период, белязан от сериозни предизвикателства и измерими резултати. Вярвам, че работата на институцията трябва да се оценява през действията и постигнатото, а не през политически внушения. Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми. Но съм убеден, че поставихме ясна посока – повече координация, по-активно взаимодействие с партньорските служби и по-голяма устойчивост на институцията".

Това заяви във Фейсбук бившият вътрешен министър Даниел Митов във Фейсбук след като предаде поста на Емил Дечев.

Рекорден ръст на иззетите от МВР наркотици отчете Митов

"През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението. Иззетите количества кокаин са в пъти повече спрямо предходни години, отчетохме сериозен ръст при канабиса, а противодействието на фентанила се превърна в ясен приоритет – от единични случаи до десетки пъти по-големи установени количества и стотици разкрити случаи. Това е резултат от повече специализирани операции, по-добра координация и активно партньорство със службите на САЩ и Великобритания", посочи Митов.

"В сферата на противодействието на контрабандата беше разкрита и разбита една от най-големите високотехнологични нелегални фабрики за цигари, с над 105 милиона къса при една операция. Общите иззети количества акцизни стоки нараснаха значително. На границата инвестирахме в модерни технологични решения – радиолокационни системи, видеонаблюдение и антидрон защита, както и в увеличаване на човешкия ресурс. Резултатът е отчетливо намален миграционен натиск и по-ефективен контрол на външната граница,", отчете Митов.

Кабинетът "Гюров" прие властта в МС

"Изразявам благодарност към всички български и международни партньорски служби, с които надградихме отношенията на доверие и професионално сътрудничество. Общите действия и обменът на информация бяха ключови за постигнатите резултати. МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността. Благодаря на всички служители – полицаи, гранични полицаи, пожарникари, разследващи органи, експерти и административен състав. Постигнатото е резултат от вашия труд и отдаденост", заключи Митов.