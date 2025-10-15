Свят

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Остават много въпроси, от чиито отговори ще зависи дали действително ще настъпи мир

15 октомври 2025, 12:26
Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд
НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне
Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа
Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина
Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока
Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Т върде общ и неясен - според много експерти това е най-доброто описание на американския мирен план за Газа,с който Тръмп оказа силен натиск върху Израел и "Хамас" за прекратяване на огъня. Основните посредници, както и някои наблюдатели, твърдят, че тази неяснота е била умишлено търсена и всъщност е необходима, за да се постигне съгласие между палестинската групировка "Хамас" и израелското правителство. Други са на мнение, че неясните формулировки означават, че остава още много за договаряне, а липсата на яснота може да доведе до подновяване на сраженията.

Въпреки че Израел и "Хамас" се споразумяха за първата фаза от плана за прекратяване на огъня, е много рано да се говори за мир, казва за ДВ Хю Ловат от Европейския съвет за външни отношения (ECFR). „Ключът към успешното примирие е в това доколко двете страни ще спазят своята част от споразумението“. Въпроси като демилитаризацията на Газа, предложената „международна стабилизационна сила“, международните гаранции и дългосрочните намерения на израелското правителство все още се обсъждат, припомня той.

Какво става в Газа, израелската армия откри огън

  • Ще се оттегли ли Израел напълно?

Газа е крайбрежна ивица с дължина 41 километра и широчина 10 километра. След две години конфликт израелската армия изглежда контролира по-голямата част от тази територия. В американското мирно споразумение се казва, че Израел няма да контролира или анексира Газа и че израелските войски трябва да се изтеглят, след като израелските заложници бъдат освободени. В понеделник (13 октомври) "Хамас" освободи всички останали живи заложници, а източници твърдят, че израелските войски са се оттеглили частично през последните няколко дни – до така наречената „жълта линия“ в рамките на Газа. Ако те останат там, това ще означава, че израелската армия ще продължи да контролира около половината от крайбрежната ивица.

Мирното споразумение предвижда оттегляне и още по-назад - до „червената линия“, след като бъдат изпълнени други условия. Едно от тях е разполагането в Газа на международни стабилизационни сили, а след като контролът в Газа бъде поет от новата преходна власт, израелската армия ще се оттегли още по-назад. В мирното споразумение обаче не е посочен график, така че не е ясно кога ще се случи всичко това.

Ако изтеглянето е пълно, израелските войски трябва да се върнат до буферната зона между Израел и Газа, която през последните години беше значително разширена - от първоначално 300 метра от границата до около 700 – 1 100 метра навътре в Газа. Това е около 17% от крайбрежната ивица, а узаконяването на това разширение ще означава трайно унищожаване на общности и отнемане на земеделска земя, предупреждават от израелската организация с идеална цел Gisha, застъпваща се свободното придвижване на палестинците.

Източник: БТА
  • Кои са международните стабилизационни сили?

В точка 15 от мирния план се посочва, че САЩ ще сътрудничат с арабски и международни партньори за разполагането на международни стабилизационни сили (ISF) в Газа. Те ще работят с Израел и Египет за осигуряване на сигурността по границите на Газа, а също така ще обучават и подкрепят новите полицейски сили.

Но от вашингтонския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) предупредиха, че създаването на миротворчески контингент може да се изправи пред сериозни препятствия: „Ако няма ясна палестинска подкрепа, включително от "Хамас", който обаче се противопоставя на идеята, е трудно да си представим, че някакви арабски сили биха били склонни да се разположат на място“, казват от CSIS.

Говорител на френското външно министерство заяви пред журналисти, че страната е готова да допринесе за ISF. Германия ще предостави средства за помощ, но няма да изпраща войници. Египет лансира идеята за участие на американски войски. Около 200 американски войници вече са пристигнали в Израел, за да помогнат за създаването на „гражданско-военен координационен център“. Те обаче няма да влязат в Газа.

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

  • Бъдещето на "Хамас" остава неясно

Медии съобщават, че "Хамас" вече поема контрола над сигурността в ивицата Газа. Бойците на "Хамас" се сражават с вражески групи в Газа, някои от които са извършили престъпления като разграбване на хуманитарна помощ.

Наблюдатели обръщат внимание на това, че няма конкретни критерии как трябва да изглежда демилитаризацията, нито срок за нейното осъществяване. А това дава възможност както на Израел, така и на "Хамас" да бавят процеса.

Израел може да откаже да оттегли частите си до червената линия, докато не се осъществи „пълна демилитаризация“, но никой не знае какво точно би включвала тя, казва Хю Ловат от ECFR. „Дори ако ръководството на "Хамас" приеме искането на Израел (за разоръжаване – б. ред.), много от бойците му вероятно ще откажат да предадат оръжията си и може да преминат към по-радикални групировки“, допълва той.

Други наблюдатели отбелязват, че "Хамас" е много повече от обикновена военна групировка. Тя е и политическа партия с идеология, основаваща се на съпротивата срещу израелската окупация на палестинските територии, и вероятно ще продължи да съществува като политическа сила. Мирният план предвижда палестинска държавност и самоопределение. Но отново не дава никакви подробности за това как това би могло да се случи.

Източник: БТА
  • Кой гарантира спазването на мирния план?

Повечето наблюдатели са съгласни, че тъй като планът от 20 точки не съдържа необходимата конкретика, някой трябва да се нагърби със задачата да го конкрететизира. „За да успокои дясното крило и да гарантира собственото си политическо оцеляване, Нетаняху може да се изкуши да възобнови войната срещу "Хамас", след като заложниците бъдат освободени“, написаха експерти от Международната кризисна група (ICG) и Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) в списание Foreign Affairs. За да не позволят такова развитие, САЩ ще трябва да упражняват непрекъснат натиск върху Израел, допълват наблюдателите.

„Планът може да се провали, ако САЩ се уморят или разконцентрират, или ако отново се поддадат на влиянието на израелските хардлайнери“, написа на свой ред във „Файненшъл Таймс“ старши научният сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания Емил Хокайем.

 

Източник: Deutsche Welle    
Мирен план за Газа Израел Хамас Прекратяване на огъня Изтегляне на войски Демилитаризация Международни стабилизационни сили Заложници Неясноти в споразумението Палестинска държавност
Последвайте ни

По темата

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Любопитно Преди 12 минути

В новия епизод на The Voice Cast гостува актьорът Тодор Дърлянов, познат от телевизионния сериал „Седем часа разлика“

<p>Тръмп награди Чарли Кърк с Президентския медал за свобода</p>

Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Свят Преди 14 минути

Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика Кърк

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

България Преди 23 минути

Все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 49 минути

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Любопитно Преди 52 минути

Бившата руска тенис звезда намери интересен начин да скрие нарастващото си коремче

<p>НСИ: Годишната инфлация&nbsp;през септември е 5,6%</p>

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Пари Преди 1 час

Месечната е -0.8%, сочат данните на статистиката

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

Любопитно Преди 1 час

Двата архетипа, които Мери Шели създава – „чудовището“ и „лудият учен“ – се превръщат в едни от най-устойчивите символи не само в хорър жанра, но и в цялата попкултура

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

България Преди 1 час

Стела Димитрова се призна за виновна

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

България Преди 1 час

Собственици на имоти ще бъдат известявани електронно за интерес към техен имот

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

България Преди 1 час

Той е действал в съучастие с малолетно момче

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

България Преди 1 час

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

<p>Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили в Хасково</p>

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

България Преди 1 час

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Любопитно Преди 1 час

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

<p>Колко ще ви струва Нова година в Банско?</p>

Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

България Преди 2 часа

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано

<p>Животът с нарцисизъм: &bdquo;Има голяма стигма, че всички нарцисисти са <span style="color:#ff0000;">насилници</span>&ldquo;</p>

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

Свят Преди 2 часа

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.

Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Любопитно Преди 2 часа

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Това ли е новата жена, покорила сърцето на Кийт Ърбън?

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Световната боксова асоциация обяви следващия съперник на Кубрат Пулев

Gong.bg

Учител на Гунди разкрива спомени за легендата

Gong.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg

Тонове асфалт от ремонта на „Тракия“ - изсипани на метри от река Тунджа

Nova.bg