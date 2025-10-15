Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

В драматичен правен обрат, който повдига завесата над едно от най-ценните звездни имения в историята, нови съдебни документи, подадени на 9 октомври от изпълнителите на наследството на Майкъл Джексън, разкриват, че дъщерята на покойната поп икона — Парис Джаксън - е получила приблизително 65 милиона долара от имуществото на баща си, съобщава PEOPLE.

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност, особено по отношение на предполагаемите бонуси и „премии“, изплатени през 2018 г.

Paris Jackson Received $65 Million in Benefits from Michael Jackson's Estate amid Legal Firestorm over Executor Bonuses: Estate’s Filing https://t.co/VDSJaBtQWg — People (@people) October 15, 2025

„Малцина са се възползвали повече от бизнес преценката на изпълнителите, отколкото самата жалбоподателка, която е получила приблизително 65 милиона долара от наследството“, се твърди в заявлението. „Тя никога нямаше да получи това, ако изпълнителите бяха следвали типичен сценарий за наследство като този през юли 2009 г.“

Според изпълнителите те са превърнали някогашното силно задлъжняло имущество в процъфтяваща световна марка.

Позовавайки се на предишна оценка от съдия, в документа се цитира:

„Решението на изпълнителите в бизнес плана е превърнало имущество, което „започна само с дългове и значителни текущи задължения“, в активи за 2 милиарда долара — имущество, което сега е „мощна сила в музикалния бизнес днес“.“

27-годишната Парис подаде петиция по-рано тази година, в която възразява срещу това, което нейните адвокати наричат прекомерни „подаръци“ и „бакшиши“ в размер на 625 000 долара, изплатени на три адвокатски кантори за „неотразено време“, без да е посочено „защо адвокатът не е бил в състояние да отчете това време или защо подобно неизпълнение не би трябвало да е пречка за плащането“.

В документ, подаден на 24 юни, се твърди, че две от адвокатските кантори са получили бъдещите си „премии“, нарушавайки „съдебна заповед, позволяваща само частично плащане на хонорари, докато не бъде получено одобрение от съда“.

„Още по-лошо е, че тези плащания изглежда, поне отчасти, се състоят от щедри бакшиши, предоставяни на вече добре възнаградени адвокати“, се казва в съдебните документи.

На 9 октомври изпълнителите на наследството на Джексън категорично отхвърлиха обвиненията, определяйки този език като „съзнателно неверен“.

„Бонусите не се изплащат безвъзмездно; те се дават за изключителни услуги и резултати“, се казва в новото предложение. „И бонусите не представляват пълно отнемане на контрол — те подлежат на одобрение от съда по наследствени дела.“

В предишни документи, получени от PEOPLE на 15 юли, се посочва, че адвокатите „са били ключови и решаващи при подпомагането на изпълнителите да постигнат безпрецедентни резултати за наследниците, включително възвръщаемост от над 287 милиона долара от инвестицията в EMI“.

Sony изкупи дела на наследството на Джексън в EMI през 2018 г. Именно тогава изпълнителите поискали одобрение за плащания в размер на 625 000 долара на три адвокатски кантори. Те твърдят, че тези адвокати „не могат да бъдат адекватно оценени или справедливо компенсирани чрез почасово заплащане“.

„Одобрението за плащанията на адвокатите бе направено с бизнес преценката, която донесе на това наследство над 3 милиарда долара“, коментира адвокатът на наследството Джонатан Стайнсапир пред PEOPLE на 11 юли. „Убедени сме, че оспорваните плащания са напълно обосновани, тъй като са в съответствие с практиките от последното десетилетие, одобрени от съда.“

В основата на спора стои съдебно решение от 2010 г., което позволява на изпълнителите да плащат адвокати без предварително одобрение от съда. Петицията на Парис призовава това решение да бъде отменено. Изпълнителите обаче твърдят, че тя неправомерно атакува защитени правни действия, попаднали под закрилата на калифорнийския закон срещу SLAPP — норматив, който предпазва хората от съдебни дела, целящи да ограничат правото им на жалби до съда.

„Разбира се, бенефициентите на наследството — включително молителката — могат да оспорват действията или бездействията на изпълнителите, както са го правили и преди, включително по въпроси, свързани с плащането на адвокатите“, се казва в документа. „Всичко, което изпълнителите искат, е това да се прави по процедурно правилен начин, а не в очевидно нарушение на закона против SLAPP.“

В заявлението се защитава и изплащането на около 600 000 долара бонуси — „малка сума“, според тях, в сравнение с 290 милиона долара, които наследството е спечелило само през 2018 г.

„Просто казано, аргументът, че изплащането на около 600 000 долара бонуси в година, в която наследниците са спечелили почти 300 милиона долара, може да оправдае драстично ограничаване на възможността на изпълнителите да управляват бизнеса на наследството, едва ли заслужава допълнителен отговор.“

Докато съдебната битка продължава, безспорно остава предполагаемият мащаб на финансовата облага за Парис Джаксън и твърдението на изпълнителите, че именно тяхното управление е изиграло решаваща роля за натрупването на това богатство.

Към момента на смъртта си през 2009 г. Майкъл Джексън е имал дългове над 500 милиона долара. Според съдебни документи, получени от PEOPLE през юни 2024 г., музикантът е дължал средства на повече от 65 кредитори.

Преди смъртта си на 50-годишна възраст от предполагаем сърдечен арест, поп легендата от Thriller планирал голямо завръщане с резиденция в лондонската O2 Arena през 2010 г. В същото време, по думите на източник на PEOPLE, той е трупал дългове от около 30 милиона долара годишно.

След смъртта му отговорността за дълговете преминала към неговото имущество, като Парис и нейните братя — Принс и Биги — били посочени като основни бенефициенти.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за четвъртък, 16 октомври.