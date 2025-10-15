Свят

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Междувременно ислямисткото движение ще предаде телата на още четирима загинали заложници

15 октомври 2025, 07:43
Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"
Източник: AP/БТА

И зраел реши да отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава. Това се случва след като радикалната палестинска групировка "Хамас" върна телата на четирима мъртви заложници, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на израелската телевизия "Кан".

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Каналът добави, че Израел е отменил планирани мерки срещу "Хамас", които са включвали съкращаването наполовина на допусканите камиони с помощи за палестинците в крайбрежната територия.

Ислямисткото движение "Хамас" е информирало посредниците на сделката за прекратяване на огъня в Газа, че днес ще предаде телата на още четирима загинали заложници, съобщи по-рано израелският в. "Таймс ъв Израел". 

В понеделник групировката предаде последните останали живи заложници на Международния комитет на Червения кръст след 738 дни в плен.

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

Сред първите седем от 20-те освободени пленници бе Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации, отбелязва Ройтерс.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Газа Израел Хамас
Последвайте ни

По темата

Мъж и жена загинаха при пожари в София

Мъж и жена загинаха при пожари в София

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Свят Преди 5 минути

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

<p>&quot;Покажете червен картон на Израел&quot;</p>

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел

Свят Преди 10 минути

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Свят Преди 1 час

Според американския лидер "всички 20 заложници са освободени", но "телата на загиналите все още не са върнати"

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

България Преди 1 час

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Любопитно Преди 1 час

Подробности четете в следващите редове

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Свят Преди 1 час

От 12 октомври Европейският съюз ще въведе нова система за влизане за чужденци, които се нуждаят от краткосрочни шенгенски визи

<p>Предлагат по-високи обезщетения за работещи майки</p>

Социалният министър предложи скок на обезщетенията за работещи майки

Пари Преди 1 час

Според данни на НОИ намалява броят на майките, които са получавали обезщетение за неползван отпуск за бременност и раждане

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Любопитно Преди 2 часа

Изследванията на здравословните ефекти на шоколада са сложни

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Гребецът Георги Стойчев-Шопа отпадна от надпреварата поради медицински причини

Военните поеха властта в Мадагаскар

Военните поеха властта в Мадагаскар

Свят Преди 9 часа

Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 11 часа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Свят Преди 11 часа

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 12 часа

Той си отиде на 51 години

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Мариус Куркински на 55: Бях влюбен веднъж в живота си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 октомври, сряда

Edna.bg

Левски търси начин да се раздели с две трансферни разочарования

Gong.bg

Аржентина се развилня срещу Пуерто Рико

Gong.bg

Майка и бебе са с изгаряния заради включена UV лампа в Инфекциозна болница в София

Nova.bg

Напрежение в Казичене заради глутница бездомни кучета, нападащи хора и животни

Nova.bg