Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

И зраел реши да отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава. Това се случва след като радикалната палестинска групировка "Хамас" върна телата на четирима мъртви заложници, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на израелската телевизия "Кан".

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Каналът добави, че Израел е отменил планирани мерки срещу "Хамас", които са включвали съкращаването наполовина на допусканите камиони с помощи за палестинците в крайбрежната територия.

Ислямисткото движение "Хамас" е информирало посредниците на сделката за прекратяване на огъня в Газа, че днес ще предаде телата на още четирима загинали заложници, съобщи по-рано израелският в. "Таймс ъв Израел".

В понеделник групировката предаде последните останали живи заложници на Международния комитет на Червения кръст след 738 дни в плен.

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

Сред първите седем от 20-те освободени пленници бе Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации, отбелязва Ройтерс.