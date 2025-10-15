Пари

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

15 октомври 2025, 13:45
КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември
Източник: iStock Photos/Getty Images

С тойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5% в сравнение с предходния месец август. Това съобщи Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

„Наблюдава се задържане на месечна база, но вече при достигнати високи от предходните години“, посочи тя.

От КНСБ представиха данните от наблюдението на цените на 21 стоки от малката потребителска кошница за предходния месец.

По-значително нарастване през септември спрямо август има при пилето (с 2,8%), при краставиците (с 1%) и при чаша кафе (+13). Увеличението при кафето се обяснява и с общия ръст на цената на суровината от края на 2024 г. насам. Леко намаление на месечна база се отчита при минерална вода. Цената на баничката се задържа. При бензина също има задържане на цената на месечна база, показват данните на КНСБ

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката. Данните на КНСБ сочат, че има „типична надценка на продукти в диапазон 23-71% на стоките при търговия на дребно“. При ориза, прясното мляко, сиренето, яйцата, домата и др. надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата.

В малките търговски обекти при 10 от 17 наблюдавани позиции се поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги – в диапазон от – 6 до – 12%.

От КНСБ коментираха, че продължават и различията по региони по отношение на цените.

КНСБ са сравнили и цените от малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз (ЕС). Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. Средната цена на прясното мляко в Германия е 1,79 евро, а във Франция – 1,37 евро, докато в България е 1,82 евро.

Малката потребителска кошница, която за България е на стойност 57,15 евро, може да бъде закупена от един гражданин с минимална работна заплата 9,6 пъти в България, а 16,5 пъти в Румъния, каза още Иванова. "В Нидерландия тази кошница с най-необходимите продукти би била закупена 33,4 пъти", добави тя.

"За нас е обнадеждаващо, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва да генерира важни, в същото време и смущаващи, данни за състоянието на пазара особено за хранителните стоки", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Когато се констатира, че има наистина отклонение от закона и от пазарните правила, както и икономически необосновани цени, то КЗК и Комисията за защита на потребителите трябва да налагат санкции", смята той.

По думите му, само тогава хората ще повярват, че има държава, която ще защити интересите им.

Източник: Борислава Бибиновска/БТА    
кнсб потребителска кошница цени ръст
Последвайте ни

По темата

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да консумират яйца

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 28 минути

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 30 минути

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 1 час

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

България Преди 1 час

Тъжната новина съобщи синът му Мартин Зафиров

<p>Израел: Едно от телата, предадени от &quot;Хамас&quot;, не е на заложник</p>

Израел съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Свят Преди 1 час

"Четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците“

<p>Пеевски се срещна с шампиона по вдигане на тежести&nbsp;Карлос Насар</p>

Делян Пеевски се срещна с шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар

България Преди 1 час

Пеевски поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си

Пожар в "Стомана Индъстри" в Перник

Пожар в "Стомана Индъстри" в Перник

България Преди 1 час

По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

Любопитно Преди 1 час

В новия епизод на The Voice Cast гостува актьорът Тодор Дърлянов, познат от телевизионния сериал „Седем часа разлика“

<p>Тръмп награди Чарли Кърк с Президентския медал за свобода</p>

Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Свят Преди 1 час

Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика Кърк

<p>Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента</p>

Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента

България Преди 1 час

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Свят Преди 1 час

Актрисата разкри, че въпреки наличието на симптоми още от детството, множествената склероза е диагностицирана едва когато е на 40 години

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

България Преди 1 час

Все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

България Преди 1 час

Пострадалият е подал сигнал за инцидента снощи малко преди 20:00 часа

Внимание! Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

Внимание! Фишинг имейли от името на ГДНП и Европол обвиняват в киберпрестъпления и налагат глоби

България Преди 2 часа

Съобщенията се изпращат от електронни пощи, нямащи нищо общо с институционални адреси

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Свят Преди 2 часа

Остават много въпроси, от чиито отговори ще зависи дали действително ще настъпи мир

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 2 часа

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Хари Кейн за възможно завръщане в Тотнъм: Мисля само за Байерн

Gong.bg

Медиите в Испания за мача с България: Голова фиеста срещу слаб противник

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg