Свят

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

9 октомври 2025, 16:20
Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът
Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер
Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море
Испания разби световна мрежа за кокаин, конфискува 10 тона дрога

Испания разби световна мрежа за кокаин, конфискува 10 тона дрога
Тръмп: Израел и

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа
Украйна отложи местни избори заради войната

Украйна отложи местни избори заради войната

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници
Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Б ългария приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона, заяви Министерство на външните работи в официална позиция.

След почти две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. 

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция.

Дипломацията е единственият път към намиране на решение, подчертава МВнР.

"От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух.

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.

Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“", гласи позицията на външно. 

Източник: БГНЕС    
България Израел Хамас Газа прекратяване на огъня мир Близък изток МВнР заложници дипломация
Последвайте ни

По темата

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 37 минути

Събитието се провежда в рамките на два дни

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 40 минути

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

.

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Джими Кимъл

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Свят Преди 1 час

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

<p>Терзиев: София овладява кризата с боклука</p>

Терзиев: София овладява кризата с боклука, нормализиране през следващата седмица

България Преди 1 час

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

Росен Желязков: Държавата ще се намеси с техника за боклука в София

България Преди 1 час

"Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати", каза Желязков

.

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

България Преди 2 часа

Вносители на доклада са кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Шалъфов

.

Унгарският писател Ласло Краснахоркай грабна Нобеловата награда за литература

Свят Преди 2 часа

Той беше отличен "за неговото завладяващо и визионерско творчество"

<p>Зеленски: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна</p>

Зеленски заплаши: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент освен това отбеляза, че Доналд Тръмп е загубил доверие в думите на руския държавен глава

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за "Софекострой"

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за "Софекострой"

България Преди 2 часа

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Как провалът на седмичната мисия ще се отрази на решенията на участниците?

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

Затвор за намеса в личния живот: Правната комисия одобри предложението на ИТН

България Преди 3 часа

„За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Как се избира нобелов лауреат за мир

Как се избира нобелов лауреат за мир

Свят Преди 3 часа

Има ли реален шанс Доналд Тръмп да грабне приза?

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

България Преди 3 часа

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

България Преди 3 часа

Документите включват разрешителни, планове и оценки за строежи, проверката цели да установи дали са допуснати нарушения от институции и длъжностни лица

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Доли Партън: Все още не съм готова да умра

Edna.bg

Официално: България U19 има нов селекционер

Gong.bg

Пожар избухна в къщата на Винисиус

Gong.bg

Терзиев след среща с Желязков: Следващата седмица ще има нормализиране на ситуацията с боклука

Nova.bg

Евакуират хора от три русенски села заради дига пред скъсване

Nova.bg