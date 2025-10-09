МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Б ългария приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона, заяви Министерство на външните работи в официална позиция.
След почти две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа.
От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция.
Дипломацията е единственият път към намиране на решение, подчертава МВнР.
"От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух.
България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток.
Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“", гласи позицията на външно.