Свят

Израел съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

"Четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците“

15 октомври 2025, 13:20
Израел съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник
Източник: Getty Images

И зраелската армия съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас" във вторник, 14 октомври, не е на заложник, държан в Газа. Това идва на фона на потвърждението от Израел, че ключовият хуманитарен пропускателен пункт към Газа няма да бъде отворен в сряда, предаде SkyNews

Късно във вторник, чрез Червения кръст, бяха върнати четири тела. Израел идентифицира три от тях като Уриел Барух на 55 години, Ейтан Леви на 53 години и 19-годишния Тамир Нимроди. Но в сряда израелската армия заяви, че едно от телата не е на заложник. В изявление Израелските отбранителни сили (IDF) посочиха, че "Хамас" е „задължен да положи всички необходими усилия“, за да върне телата на заложниците. IDF добавиха, че „след приключване на прегледите в Националния институт по съдебна медицина, четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците“.

Говорител на "Хамас" заяви, че групировката работи по връщането на телата на заложниците, както е договорено в споразумението за прекратяване на огъня. Хазем Касем също обвини Израел в нарушаване на споразумението с обстрели във вторник в източната част на град Газа и в Рафах.

В други развития Израел съобщи, че пропускателният пункт Рафах между Газа и Египет няма да бъде отворен в сряда, въпреки по-ранни съобщения, които предполагаха обратното. Подготовката продължава за отваряне на пункта само за влизане и излизане на жители на Газа, добави израелски официален представител. Във вторник Израел заяви, че пунктът ще остане затворен и потокът от хуманитарна помощ към Газа ще бъде намален, след като "Хамас" не успя да върне телата на всички починали заложници.

След като всички 20 живи израелци, отвлечени преди две години, бяха върнати в понеделник, вниманието се насочи към жертвите, починали в плен. От 28-те починали заложници досега са върнати само осем. Четири тела бяха предадени в понеделник, идентифицирани като Гай Илуз, Бипин Джоши, Йоси Шараби и Даниел Перец.

Кореспондентът на Sky за Близкия изток Адам Парсънс заяви, че е „ясно, че "Хамас" не знае къде са всички тези тела“, като съществуват опасения, че те може да са под развалините в части от Газа, опустошени от двугодишните бомбардировки на Израел. Някои от бойците, които ги охранявали, са били убити.

Връщането на всички заложници, живи и починали, е ключов стълб на споразумението между Израел и "Хамас", приветствано от президента на САЩ Доналд Тръмп като такова, което е донесло „мир в Близкия изток“. Израел, който освободи стотици палестински затворници, вече беше заплашил да държи пропускателния пункт Рафах между Газа и Египет затворен в сряда и да ограничи помощта, влизаща в Газа, поради неспособността на "Хамас" да върне всички починали.

Семействата на заложниците призоваха правителството си да „довърши работата“ и да върне останалите тела у дома. Двама крайнодесни министри в правителството на Бенямин Нетаняху, Безалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, заявиха, че Израел трябва да ограничи помощта и да използва „военен натиск“, за да осигури тяхното връщане.

"Хамас" също е изправен пред въпроси дали ще се разоръжи и ще спази дългосрочните изисквания на мирния план за Газа. През последните дни в социалните мрежи се появиха снимки и видеа на бойци на "Хамас", които изглежда убиват други палестинци, обвинени от тях в сътрудничество с Израел. Тръмп каза пред репортери, че ако групировката не се разоръжи, „ние ще я разоръжим“. „Това ще стане бързо и може би насилствено“, заяви той на среща с Хавиер Милей от Аржентина в Белия дом. Тръмп добави, че е получил уверения от "Хамас" „чрез моите хора“, че групировката ще се разоръжи.

Но президентът също намекна, че "Хамас" е „представил погрешно“ броя на заложниците, които ще може да върне по време на преговорите за прекратяване на огъня. „Казаха ни, че имат 26, 24 тела на починали заложници, ако можем да използваме тези термини“, добави той. „И изглежда, че нямат този брой, защото говорим за много по-малък брой. Искам ги обратно. Това казаха. Искам ги обратно.“

Нетаняху предупреди, че „ще се разрази ад“, ако "Хамас" не се съгласи да се разоръжи. „Съгласихме се да дадем шанс на мира“, заяви израелският премиер пред CBS News.

Сър Киър Стармър също призова "Хамас" да „спази условията на прекратяването на огъня“ и да освободи останалите заложници, като отдаде почит на един от върнатите в Израел в понеделник. Загубата на Йоси Шараби, който има британско семейство, „ще бъде дълбоко почувствана от семейството му, след като "Хамас" толкова жестоко удължи ужаса им и им отказа правото да скърбят“, каза премиерът.

Конфликтът между Израел и палестинското движение „Хамас“ ескалира рязко след мащабната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. По време на нападението бяха взети голям брой заложници, както живи, така и загинали, и отведени в ивицата Газа. Този акт предизвика широкомащабна военна операция, която доведе до значителни разрушения в Газа и постави началото на един от най-ожесточените периоди в региона. През следващите месеци международни посредници, включително САЩ, Египет, Катар и Турция, положиха интензивни усилия за договаряне на прекратяване на огъня. Основен стълб на тези преговори беше всеобхватно споразумение за размяна на заложници, държани от „Хамас“, срещу палестински затворници в Израел, заедно с осигуряването на хуманитарна помощ за Газа. В крайна сметка беше постигнато крехко примирие, като първата фаза се съсредоточи върху връщането на живите заложници.

В последните дни всички 20 израелски заложници, отвлечени по време на атаката на 7 октомври, бяха успешно върнати в Израел. След този етап фокусът се измести към връщането на телата на приблизително 28 загинали заложници, чието състояние оставаше неясно.

Опустошителната война на Израел срещу Газа е оставила над 150 000 ранени, а системното унищожение на територията и гражданската инфраструктура е довело до разпространение на болести сред гъсто населеното население. Продължаващата блокада на помощите, която според водещата международна организация за хранителни кризи е причинила глад, е оставила лекарите без средства да лекуват болните и недохранените.

 

Източник: SkyNews    
Хамас Израелска армия Израелски заложници Газа Пропускателен пункт Рафах Тела на заложници Прекратяване на огъня Хуманитарна помощ Разоръжаване на Хамас Конфликт Израел-Хамас
