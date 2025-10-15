Свят

Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика Кърк

15 октомври 2025, 12:59
Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода
Източник: Getty Images

Ч арли Кърк беше посмъртно удостоен с Президентския медал за свобода от Доналд Тръмп. Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика, в Белия дом.

Кърк, на 31 години, беше фатално прострелян на 10 септември, докато говореше на събитие в Университета на Юта Вали. Той основа Turning Point USA и обикаляше университетски кампуси в Америка, дебатирайки със студенти по политически въпроси.

Обръщайки се към присъстващите на церемонията в розовата градина на Белия дом, президентът на САЩ заяви, че са там, за да „почетат и запомнят безстрашен боец за свободата“ и „обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение“. Той каза, че името на Кърк се вписва „завинаги в вечния списък на истинските американски герои“.

Тръмп описа Чарли Кърк като „американски патриот с най-дълбоки убеждения, най-високо качество и най-висок калибър“. Той заяви, че нацията му е била „ограбена“ от един „изключителен шампион“. Президентът добави, чеКърк е бил убит „в разцвета на живота си, защото смело изказваше истината, живееше според вярата си и неуморно се бореше за по-добра и по-силна Америка“.

Церемонията съвпадна с деня, в който Кърк щеше да навърши 32 години. Тръмп описа Ерика Кърк, сега ръководител на Turning Point USA, като човек, който е „издържал на неописуеми трудности с невероятна сила“.

22-годишен мъж, Тайлър Робинсън, от град Вашингтон в Юта, е обвинен в убийството на Кърк. Прокурорите заявиха, че ще поискат смъртно наказание.

На възпоменателно събитие, проведено на стадион в Аризона, Ерика Кърк каза пред огромна тълпа, че прощава на убиеца на съпруга си. „Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя.

Чарли Кърк беше активист, известен с това, че участваше в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др. 

Кърк беше в епицентъра на остри критики заради коментарите си за стрелби в училища в САЩ:

"Мисля, че си струва да имаме цена от, за съжаление, няколко смъртни случаи с оръжие всяка година, за да можем да имаме втората поправка, за да защитим другите си права, дадени от Бог. Това е разумна сделка. Рационално е."

Активистът беше и близък съюзник на президента на САЩ, Доналд Тръмп. 

Източник: SkyNews    
Чарли Кърк Президентски медал за свобода Доналд Тръмп Убийство Turning Point USA Консервативен активист Ерика Кърк Тайлър Робинсън Белия дом Смъртно наказание
