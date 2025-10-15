Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Ч арли Кърк беше посмъртно удостоен с Президентския медал за свобода от Доналд Тръмп. Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика, в Белия дом.

Кърк, на 31 години, беше фатално прострелян на 10 септември, докато говореше на събитие в Университета на Юта Вали. Той основа Turning Point USA и обикаляше университетски кампуси в Америка, дебатирайки със студенти по политически въпроси.

"We're entering his name forever into the eternal roster of true American heroes."



President Donald Trump posthumously awards Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/Oiy8orNkcl — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 14, 2025

Обръщайки се към присъстващите на церемонията в розовата градина на Белия дом, президентът на САЩ заяви, че са там, за да „почетат и запомнят безстрашен боец за свободата“ и „обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение“. Той каза, че името на Кърк се вписва „завинаги в вечния списък на истинските американски герои“.

Тръмп описа Чарли Кърк като „американски патриот с най-дълбоки убеждения, най-високо качество и най-висок калибър“. Той заяви, че нацията му е била „ограбена“ от един „изключителен шампион“. Президентът добави, чеКърк е бил убит „в разцвета на живота си, защото смело изказваше истината, живееше според вярата си и неуморно се бореше за по-добра и по-силна Америка“.

Церемонията съвпадна с деня, в който Кърк щеше да навърши 32 години. Тръмп описа Ерика Кърк, сега ръководител на Turning Point USA, като човек, който е „издържал на неописуеми трудности с невероятна сила“.

‘He loved this country’: Trump awards Charlie Kirk posthumous Medal of Freedomhttps://t.co/jA23oJKsbz pic.twitter.com/h0HN6pYFyd — The Washington Times (@WashTimes) October 15, 2025

22-годишен мъж, Тайлър Робинсън, от град Вашингтон в Юта, е обвинен в убийството на Кърк. Прокурорите заявиха, че ще поискат смъртно наказание.

На възпоменателно събитие, проведено на стадион в Аризона, Ерика Кърк каза пред огромна тълпа, че прощава на убиеца на съпруга си. „Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя.

Чарли Кърк беше активист, известен с това, че участваше в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др.

Кърк беше в епицентъра на остри критики заради коментарите си за стрелби в училища в САЩ:

"Мисля, че си струва да имаме цена от, за съжаление, няколко смъртни случаи с оръжие всяка година, за да можем да имаме втората поправка, за да защитим другите си права, дадени от Бог. Това е разумна сделка. Рационално е."

Активистът беше и близък съюзник на президента на САЩ, Доналд Тръмп.