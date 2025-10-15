Доналд Тръмп посмъртно удостои Чарли Кърк с Президентския медал за свобода

Ч арли Кърк беше посмъртно удостоен с Президентския медал за свобода от Доналд Тръмп. Най-високото гражданско отличие на САЩ беше връчено на вдовицата на консервативния активист, Ерика, в Белия дом.
Кърк, на 31 години, беше фатално прострелян на 10 септември, докато говореше на събитие в Университета на Юта Вали. Той основа Turning Point USA и обикаляше университетски кампуси в Америка, дебатирайки със студенти по политически въпроси.
"We're entering his name forever into the eternal roster of true American heroes."— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 14, 2025
President Donald Trump posthumously awards Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/Oiy8orNkcl
Обръщайки се към присъстващите на церемонията в розовата градина на Белия дом, президентът на САЩ заяви, че са там, за да „почетат и запомнят безстрашен боец за свободата“ и „обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение“. Той каза, че името на Кърк се вписва „завинаги в вечния списък на истинските американски герои“.
Тръмп описа Чарли Кърк като „американски патриот с най-дълбоки убеждения, най-високо качество и най-висок калибър“. Той заяви, че нацията му е била „ограбена“ от един „изключителен шампион“. Президентът добави, чеКърк е бил убит „в разцвета на живота си, защото смело изказваше истината, живееше според вярата си и неуморно се бореше за по-добра и по-силна Америка“.
Церемонията съвпадна с деня, в който Кърк щеше да навърши 32 години. Тръмп описа Ерика Кърк, сега ръководител на Turning Point USA, като човек, който е „издържал на неописуеми трудности с невероятна сила“.
‘He loved this country’: Trump awards Charlie Kirk posthumous Medal of Freedomhttps://t.co/jA23oJKsbz pic.twitter.com/h0HN6pYFyd— The Washington Times (@WashTimes) October 15, 2025
22-годишен мъж, Тайлър Робинсън, от град Вашингтон в Юта, е обвинен в убийството на Кърк. Прокурорите заявиха, че ще поискат смъртно наказание.
На възпоменателно събитие, проведено на стадион в Аризона, Ерика Кърк каза пред огромна тълпа, че прощава на убиеца на съпруга си. „Отговорът на омразата не е омраза“, заяви тя.
Чарли Кърк беше активист, известен с това, че участваше в множество публични дебати, защитавайки консерватизма в САЩ, като правото за носене на оръжия, противопоставянето на абортите, ограничаване на влиянието на ЛГБТИ движението и др.
Кърк беше в епицентъра на остри критики заради коментарите си за стрелби в училища в САЩ:
"Мисля, че си струва да имаме цена от, за съжаление, няколко смъртни случаи с оръжие всяка година, за да можем да имаме втората поправка, за да защитим другите си права, дадени от Бог. Това е разумна сделка. Рационално е."
Активистът беше и близък съюзник на президента на САЩ, Доналд Тръмп.