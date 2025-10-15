9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

М озъкът ти е най-ценният орган в тялото, командва мислите, емоциите и решенията ти, но ежедневните навици могат тихо да го „изяждат“ без дори да го усетиш. Пропусната закуска, липса на сън, стрес и прекомерно време пред екраните – всичко това може да увреди паметта ти, концентрацията и дори настроението ти, докато ти си мислиш, че просто „живееш живота“.

С времето тези навици могат да имат сериозни последствия за мозъка ти, влияейки върху когнитивните функции, способността за вземане на решения и емоционалната стабилност. Осъзнаването им навреме е първата стъпка към защита на най-важния си орган.