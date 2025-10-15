България

Делян Пеевски се срещна с шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар

Пеевски поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си

15 октомври 2025, 13:18
Делян Пеевски се срещна с шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар
Източник: Пресцентър на

Л идерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Пеевски поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си.

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ. 

Делян Пеевски Карлос Насар ДПС Щанги Световен шампион Среща Подкрепа за спортисти Български спорт Национална гордост Спортни постижения
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

