Делян Пеевски се срещна с шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар

Л идерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Пеевски поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си.

Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.