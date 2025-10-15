България

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

15 октомври 2025, 14:07
ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната
Източник: БТА

Д епутати от ГЕРБ ще се срещнат с граждани и симпатизанти  в различни градове на страната в следващите дни. Целта на приемните е да се обсъдят различни теми, свързани с развитието на конкретния регион – инфраструктура, социални въпроси, здравеопазване, образование и подкрепа за местния бизнес.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Всеки жител на общината ще има възможност да постави свои лични или обществени проблеми, както и да получи информация по въпроси, свързани с дейността на държавните институции, съобщават от пресцентъра на партията. 

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Ето къде ще се проведат приемните:

  • Костадин Стойков ще е в Петрич, 16 октомври, 11:00 часа. 
  • Гюнай Хюсмен ще е в Разград. 
  • Андрей Рунчев, Галя Василева и Станислав Губеров ще проведат срещи в Бургас от 15:30 часа, както и в Айтос и Созопол от 18 часа на 15 октомври.
  • Николай Братованов ще проведе срещи в Русе на 20 октомври и в село Басарбово. 
  • Георги Кръстев се ще в Русе и в град Мартен.
  • Младен Маринов е в Костинброд на 15 октомври от 13:00 часа.
  • Стефан Апостолов е в Симитли на 15 октомври от 14 часа.
  • Иван Герчев е в Разлог от 12 часа на 15 октомври.
  • Приемна на представител на ГЕРБ ще има и в Благоевград.
  • Димитър Иванов ще има срещи в петте общини на област Ямбол.

В 13:30 часа на 15 октовмри ще е събранието в партийната централа в Ямбол. От 14:30 ще са приемните за община Тунджа в селата Кабиле, Веселиново и Генерал Инзово.

  • В град Елхово активистите на ГЕРБ се събират в 17:30 часа.
  • За 16 октомври допълнително ще бъдат уточнени часовете за срещите в Стралджа и Болярово.
  • Пламен Тачев и Валери Лачовски организират приемни в област Плевен.
  • Лачовски ще е на 15 октомври в общините Кнежа и Плевен. На 17 октомври ще е в Левски, Гулянци и Долни Дъбник.
  • Тачев на 16 октомври ще е в Червен бряг, а Лачовски в Пордим, Долна Митрополия и Червен бряг.
  • Цвета Караянчева ще е в Стамболийски, Перущица и Кричим. В 12:00 часа на 15 октомври се срещна с хора от село Войводиново.
  • Д-р Иван Червенков е в Асеновград в 12:00 часа.
  • Младен Шишков ще се срещне с граждани в Раковски, Брезово и Карлово.
  • В Пловдив-град срещите на народните представители ще се проведат в 12:00 часа.

- Даниела Дженева ще очаква граждани в офиса на ГЕРБ в район "Южен".

- Красимир Терзиев ще разговаря с хора в централния офис на партията на бул. "Марица" в район "Северен". Следобед той ще проведе втора приемна в район "Източен".

- Д-р Валерия Славова ще се срещне с избиратели в партийния офис в район "Западен".

- Фиданка Кацарева ще е в приемна в район "Централен".

  • Росица Кирова е във Видин на 15 октомври за приемна от 16 часа.  
  • Маноил Манев ще се срещне с жителите на община Мъглиж и на община Стара Загора.
  • Илиана Жекова ще е в Казанлък.
  • Десита Петкова ще се срещне с жителите на община Чирпан.
  • Десислава Танева е в Сливен на 15 октомври.
  • Мария Белова е в Нова Загора на 15 октовмри.
  • В Котел и Твърдица ще има приемни на 16 октомври.
  • Цвета Караянчева е в Кърджали от 14 часа на 15 октомври.
  • Красен Кралев и Дафинка Семерджиева са в Пазарджик на 15 октомври.
  • Милен Делийски и д-р Юксел Ахмед ще имат срещи в област Силистра. 
