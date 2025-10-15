ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

Д епутати от ГЕРБ ще се срещнат с граждани и симпатизанти в различни градове на страната в следващите дни. Целта на приемните е да се обсъдят различни теми, свързани с развитието на конкретния регион – инфраструктура, социални въпроси, здравеопазване, образование и подкрепа за местния бизнес.
Всеки жител на общината ще има възможност да постави свои лични или обществени проблеми, както и да получи информация по въпроси, свързани с дейността на държавните институции, съобщават от пресцентъра на партията.
Ето къде ще се проведат приемните:
- Костадин Стойков ще е в Петрич, 16 октомври, 11:00 часа.
- Гюнай Хюсмен ще е в Разград.
- Андрей Рунчев, Галя Василева и Станислав Губеров ще проведат срещи в Бургас от 15:30 часа, както и в Айтос и Созопол от 18 часа на 15 октомври.
- Николай Братованов ще проведе срещи в Русе на 20 октомври и в село Басарбово.
- Георги Кръстев се ще в Русе и в град Мартен.
- Младен Маринов е в Костинброд на 15 октомври от 13:00 часа.
- Стефан Апостолов е в Симитли на 15 октомври от 14 часа.
- Иван Герчев е в Разлог от 12 часа на 15 октомври.
- Приемна на представител на ГЕРБ ще има и в Благоевград.
- Димитър Иванов ще има срещи в петте общини на област Ямбол.
В 13:30 часа на 15 октовмри ще е събранието в партийната централа в Ямбол. От 14:30 ще са приемните за община Тунджа в селата Кабиле, Веселиново и Генерал Инзово.
- В град Елхово активистите на ГЕРБ се събират в 17:30 часа.
- За 16 октомври допълнително ще бъдат уточнени часовете за срещите в Стралджа и Болярово.
- Пламен Тачев и Валери Лачовски организират приемни в област Плевен.
- Лачовски ще е на 15 октомври в общините Кнежа и Плевен. На 17 октомври ще е в Левски, Гулянци и Долни Дъбник.
- Тачев на 16 октомври ще е в Червен бряг, а Лачовски в Пордим, Долна Митрополия и Червен бряг.
- Цвета Караянчева ще е в Стамболийски, Перущица и Кричим. В 12:00 часа на 15 октомври се срещна с хора от село Войводиново.
- Д-р Иван Червенков е в Асеновград в 12:00 часа.
- Младен Шишков ще се срещне с граждани в Раковски, Брезово и Карлово.
- В Пловдив-град срещите на народните представители ще се проведат в 12:00 часа.
- Даниела Дженева ще очаква граждани в офиса на ГЕРБ в район "Южен".
- Красимир Терзиев ще разговаря с хора в централния офис на партията на бул. "Марица" в район "Северен". Следобед той ще проведе втора приемна в район "Източен".
- Д-р Валерия Славова ще се срещне с избиратели в партийния офис в район "Западен".
- Фиданка Кацарева ще е в приемна в район "Централен".
- Росица Кирова е във Видин на 15 октомври за приемна от 16 часа.
- Маноил Манев ще се срещне с жителите на община Мъглиж и на община Стара Загора.
- Илиана Жекова ще е в Казанлък.
- Десита Петкова ще се срещне с жителите на община Чирпан.
- Десислава Танева е в Сливен на 15 октомври.
- Мария Белова е в Нова Загора на 15 октовмри.
- В Котел и Твърдица ще има приемни на 16 октомври.
- Цвета Караянчева е в Кърджали от 14 часа на 15 октомври.
- Красен Кралев и Дафинка Семерджиева са в Пазарджик на 15 октомври.
- Милен Делийски и д-р Юксел Ахмед ще имат срещи в област Силистра.