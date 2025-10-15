България

Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза

15 октомври 2025, 12:57
Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента
Източник: БТА

Д ържавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев удостои с Почетния знак на президента генерал-майор от резерва Иван Парапунов, подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров за принос към националната сигурност. Отличията бяха връчени на официална церемония в Гербовата зала на президентството по случай 16 октомври – бойният празник на Военновъздушните сили. 

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза. Радев отбеляза, че с труда си те утвърждават авторитета на Военновъздушните сили и вдъхновяват младите поколения летци и авиационни специалисти.

Наградиха огнеборци и военни, участвали в гасенето на пожарите през лятото

Президентът изтъкна приноса на генерал-майор от резерва Иван Парапунов за изграждането и укрепването на ВВС и за създаването на фондация „Български военновъздушни сили“, която подпомага приемствеността и популяризирането на авиационната идея у нас.

Държавният глава посочи, че подполковник Стефан Стефанов е проявил висок професионализъм и лична смелост при гасенето на горски пожари през лятото на 2025 г., а майор Димитър Григоров се отличава с отлична летателна подготовка и всеотдайна служба при охраната на въздушното пространство на България в рамките на съвместната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

Румен Радев изрази признателност и към семействата на отличените за тяхната подкрепа и отдаденост, като подчерта, че авиацията е не само бойна способност, но и дух, родолюбие и приемственост между поколенията. 

Радев удостои военнослужещи с висше офицерско звание (СНИМКИ)

От името на наградените благодарност изрази генерал-майор от резерва Иван Парапунов. Той заяви, че отличието е „символ на доверие и признание“, което носи чувство за гордост и принадлежност към Военновъздушните сили и Българската армия. „Нека нашата служба бъде пример за чест, преданост и любов към отечеството. Българската авиация ще я има, защото тя е кауза, дух и приемственост“, посочи генерал Парапунов.

В края на изказването си той отправи специален поздрав към президента Румен Радев, подчертавайки приноса му за развитието на военната авиация и за утвърждаването на професионализма на българските летци. „Особено е, когато ученикът награждава своя учител. Благодаря за оказаната чест и внимание. Да живее България, да живеят Военновъздушните сили!“, каза още той.

Вижте повече в нашата галерия:

Държавният глава отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента
16 снимки
Държавният глава отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак
Държавният глава отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак
Държавният глава отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак
Държавният глава отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак
Източник: БТА, Николета Василева    
Румен Радев Почетен знак на президента Военновъздушни сили Национална сигурност Авиация Военнослужещи Иван Парапунов Гасене на пожари Въздушно пространство Отличия
Последвайте ни

По темата

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Жесток побой на улица в Стара Загора, мъж е в болница

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

Пробив: Учени създадоха „супер ваксина“, спираща рака преди поява

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

Свят Преди 20 минути

Актрисата разкри, че въпреки наличието на симптоми още от детството, множествената склероза е диагностицирана едва когато е на 40 години

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

България Преди 21 минути

Все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 47 минути

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Любопитно Преди 50 минути

Бившата руска тенис звезда намери интересен начин да скрие нарастващото си коремче

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

България Преди 50 минути

Повече по темата прочетете в следващите редове

<p>НСИ: Годишната инфлация&nbsp;през септември е 5,6%</p>

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Пари Преди 1 час

Месечната е -0.8%, сочат данните на статистиката

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

Любопитно Преди 1 час

Двата архетипа, които Мери Шели създава – „чудовището“ и „лудият учен“ – се превръщат в едни от най-устойчивите символи не само в хорър жанра, но и в цялата попкултура

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

България Преди 1 час

Стела Димитрова се призна за виновна

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

България Преди 1 час

Собственици на имоти ще бъдат известявани електронно за интерес към техен имот

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

България Преди 1 час

Той е действал в съучастие с малолетно момче

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

България Преди 1 час

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

<p>Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили в Хасково</p>

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

България Преди 1 час

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Любопитно Преди 1 час

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

<p>Колко ще ви струва Нова година в Банско?</p>

Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

България Преди 2 часа

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано

<p>Животът с нарцисизъм: &bdquo;Има голяма стигма, че всички нарцисисти са <span style="color:#ff0000;">насилници</span>&ldquo;</p>

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

Свят Преди 2 часа

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.

Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Любопитно Преди 2 часа

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

Всичко от днес

От мрежата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Това ли е новата жена, покорила сърцето на Кийт Ърбън?

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Световната боксова асоциация обяви следващия съперник на Кубрат Пулев

Gong.bg

Учител на Гунди разкрива спомени за легендата

Gong.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg

Тонове асфалт от ремонта на „Тракия“ - изсипани на метри от река Тунджа

Nova.bg