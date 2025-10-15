Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Д ържавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев удостои с Почетния знак на президента генерал-майор от резерва Иван Парапунов, подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров за принос към националната сигурност. Отличията бяха връчени на официална церемония в Гербовата зала на президентството по случай 16 октомври – бойният празник на Военновъздушните сили.

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза. Радев отбеляза, че с труда си те утвърждават авторитета на Военновъздушните сили и вдъхновяват младите поколения летци и авиационни специалисти.

Наградиха огнеборци и военни, участвали в гасенето на пожарите през лятото

Президентът изтъкна приноса на генерал-майор от резерва Иван Парапунов за изграждането и укрепването на ВВС и за създаването на фондация „Български военновъздушни сили“, която подпомага приемствеността и популяризирането на авиационната идея у нас.

Държавният глава посочи, че подполковник Стефан Стефанов е проявил висок професионализъм и лична смелост при гасенето на горски пожари през лятото на 2025 г., а майор Димитър Григоров се отличава с отлична летателна подготовка и всеотдайна служба при охраната на въздушното пространство на България в рамките на съвместната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

Румен Радев изрази признателност и към семействата на отличените за тяхната подкрепа и отдаденост, като подчерта, че авиацията е не само бойна способност, но и дух, родолюбие и приемственост между поколенията.

Радев удостои военнослужещи с висше офицерско звание (СНИМКИ)

От името на наградените благодарност изрази генерал-майор от резерва Иван Парапунов. Той заяви, че отличието е „символ на доверие и признание“, което носи чувство за гордост и принадлежност към Военновъздушните сили и Българската армия. „Нека нашата служба бъде пример за чест, преданост и любов към отечеството. Българската авиация ще я има, защото тя е кауза, дух и приемственост“, посочи генерал Парапунов.

В края на изказването си той отправи специален поздрав към президента Румен Радев, подчертавайки приноса му за развитието на военната авиация и за утвърждаването на професионализма на българските летци. „Особено е, когато ученикът награждава своя учител. Благодаря за оказаната чест и внимание. Да живее България, да живеят Военновъздушните сили!“, каза още той.

Вижте повече в нашата галерия: